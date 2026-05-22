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    首頁 > 政治

    彰化溪州新建1.4億幼兒園、托嬰中心 謝典霖罕見感恩姊姊謝衣鳯

    2026/05/22 16:39 記者陳冠備／彰化報導
    彰化溪州爭取經費，投入1.4億興建幼兒園與托嬰中心，縣長王惠美（左4）、議長謝典霖（左2）、鄉長江淑芬（左3）等人主持動土典禮。（記者陳冠備攝）

    彰化溪州爭取經費，投入1.4億興建幼兒園與托嬰中心，縣長王惠美（左4）、議長謝典霖（左2）、鄉長江淑芬（左3）等人主持動土典禮。（記者陳冠備攝）

    彰化縣溪州鄉長期面臨幼兒園分散10處上課，多數借用社區活動中心與廟宇空間的窘境，為此鄉公所爭取經費，投入1億4242萬元，新建「鄉立幼兒園園舍」及「公設民營托嬰中心」，今（22日）舉行動土典禮。縣議長謝典霖致詞時罕見感謝胞姊、立法委員謝衣鳯在中央協助爭取經費，也盼中央更積極協助偏遠鄉鎮，讓地方福利真正有感。

    溪州鄉新建幼兒園坐落溪州鄉公平街7號原市場用地，將興建地上1層的托嬰中心及地上2層的幼兒園舍各一幢，可招收0至2歲嬰幼兒32人、2至6歲幼兒176人，合計208人。預計2028年中完工。

    今日由縣長王惠美、議長謝典霖、鄉長江淑芬等人主持動土典禮。王惠美指出，該建設總經費1億4242萬元，其中中央補助5355萬元、縣府補助2315萬元，鄉公所自籌6572萬元，未來完工後，分散在活動中心及宮廟的9個分班，就可集中新建的本園上課。另外，托嬰中心完工後每月托育費7000元，扣除補助，家長幾乎無需負擔。

    謝典霖則感謝謝衣鳯在中央協助爭取經費，但他檢視發現，鄉公所自籌款高達6572萬元，比中央補助的5355萬元還多，他認為，「中央那麼有錢，應多幫助地方偏遠鄉鎮，對大家福利要多加重視。」

    江淑芬表示，溪州鄉人口約2.7萬人，過去因缺乏公設托嬰中心，家長常需跨鄉鎮送往北斗、田中，名額供不應求，嚴重影響年輕家庭定居意願。未來新園完工後，將招收托嬰2班合計32人、幼兒園8班合計176人，並導入幼童專用車及分齡教學，希望打造完整育兒環境，提升年輕家庭在地定居意願。

    彰化縣議長謝典霖出席溪州新建幼兒園工程，致詞時罕見感謝胞姊、立法委員謝衣鳯在中央協助爭取經費。（記者陳冠備攝）

    彰化縣議長謝典霖出席溪州新建幼兒園工程，致詞時罕見感謝胞姊、立法委員謝衣鳯在中央協助爭取經費。（記者陳冠備攝）

    彰化溪州斥資1.4億元新建「鄉立幼兒園園舍」及「公設民營托嬰中心」。（記者陳冠備攝）

    彰化溪州斥資1.4億元新建「鄉立幼兒園園舍」及「公設民營托嬰中心」。（記者陳冠備攝）

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