永春高中學務處遭蛋洗！校方提告學生5罪 本人公開信曝理由

永春高中。（取自GoogleMaps）

台北市信義區永春高中校園驚傳有學生「蛋洗學務處」抗議，遭校方提出恐嚇、毀損等5罪名。該生隨後用校內電子郵件系統向全校發送公開信，說明不滿原因，並痛批校方將司法作為報復手段。有其他學生收到公開信，並將內容PO在Threads上，引發熱烈討論。

丟擲雞蛋的學生，昨（21）日發表公開信還原事發始末。他表示，目前接獲派出所通知，學校已於20日向他提告恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等5罪，他痛批，校方至行政輔導先行於無物，將司法作為報復手段。目前他已經做完筆錄，另對校長、學務主任等人提出妨害名譽、強制、恐嚇等告訴，並對當天刻意觸碰他的人提出不適任教師之檢舉。學生強調，他本不希望如此，但校方未給機會對談，就直接提告，試圖給他塑造發布不實訊息者的形象，為保護自己才有此決定。

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學生強調，之所以蛋洗學務處，至始至終都是為了表達不滿，此舉並非僅針對學務處，而是對全校行政的不滿，他舉過去學生打架、持刀械案、性平案，痛批學校反應遲鈍；然而對學生爭取權益案件，則是「重拳出擊」。他過去一直遵循學校體制試圖改善，然而不見效果，只好以其他方法抗爭。

學生指出，砸雞蛋時明確表示自己只是在表達意見，有避免將雞蛋砸到在場人士，全無傷人之意，現場更無人被雞蛋砸到；且多往牆壁、地板投擲，未有破壞任何物品之意圖，行動後他離場時，遭到多名校方人士以肢體阻止他前進，甚至拳腳相向，而他完全沒有還手，「我知道丟擲雞蛋的行為是錯誤的，我在此道歉，但除此之外，我問心無愧」。

在學生公開信發送之前，永春高中先行發出一篇全校公開信，列出四點聲明。聲明中批評該生滋擾、散播不實資訊，並表示對於種種不法情事，學校保留法律追訴權，「學校將兼顧輔導、教育與必要法律責任」。

學生在公開信中也提到，學校第一時間就報警，「難道這就是學校所謂的兼顧輔導、教育與法律責任？」他也諷刺，學校法律知識不足，提告他的5項罪名根本多項不成立，他將積極配合司法機關。最後，他為佔用同學們的信箱版面道歉，再次呼籲校方，有錯就改，請校方落實依法行政，落實公務員最基本的素養。

貼文下方引發廣大網友熱議，不少永春高中同學留言力挺，有更多同學抱怨學校種種問題積怨以及，還有同學貼出LINE群組訊息，只見疑似有老師轉發學校訊息稱「學生攻擊事件已經在網路上延燒」，要求導師宣導同學勿在網路上起鬨「以免觸法」。不少網友更大讚砸雞蛋學生「未來棟樑」、「對錯不評論，高中生有此文筆很不錯」。

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