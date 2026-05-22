林志玲不接任文策院董事 吳思瑤：背後恐怕是中國施壓

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）

昔「台灣第一名模」林志玲昨無預警發表聲明，表示在深思熟慮後，為避免外界出現更多非事實揣測與誤解，決定不承接文化內容策進院的董事職務，「重量比想像中沉重」。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（22日）表達遺憾，並指出若問背後是誰施壓，恐怕是來自中國國台辦。

林志玲請辭文策院董事一職備受討論。做為立法院教育及文化委員會成員的吳思瑤今受訪坦言，她個人認為很可惜，文策院主要是讓台灣文化產業有更多合作，透過政府機制，讓需求及市場能與創作端結合，因此對於林志玲出任董事表達肯定，有業界代表、傑出人士願為國家的文化政策效力，都是好事一樁。

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吳思瑤說，自己尊重林志玲個人的決定，但若有人詢問是誰給予林志玲壓力？這恐怕是來自中國，因此不必把這樣的預測加諸在任何人身上，包括林志玲。中國給台灣藝人、文化人士，一些莫名、看不見且不必要承受的重量，這不只發生在林志玲身上，也希望不要再有下一位林志玲承受如此壓力。

民進黨團書記長范雲則表示，她肯定林志玲這幾年對台灣文化內容產業，有實質的貢獻與鼓勵，林的婉拒令人遺憾，黨團尊重其個人的決定，也期待文策院未來把台灣影視內容品牌推向國際的過程中，能與林志玲有更多合作。

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