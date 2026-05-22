中國造假又一樁 河南省爆民政局找90人假結婚充場面

中國造假現象層出不窮，近日更傳出有民政單位找來大批「新人」到知名景點宣傳集體結婚，但後續卻被爆出這些「新人」其實是臨時招募來充場面的民眾。（圖擷自X）

中國造假現象層出不窮，近日更傳出有民政單位找來大批「新人」到知名景點宣傳集體結婚，但後續卻被爆出這些「新人」其實是臨時招募的民眾，且這些人在宣傳照片裡普遍表情嚴肅、缺乏笑容，這樣的情況也引發中國網友質疑「荒謬」、「咱們猜猜，民政局為啥要造假？造假的預算哪來？」

「李老師不是你老師」在X發文分享，河南省鄭州市金水區民政局在「520」結婚登記高峰日舉辦了一場造假的宣傳活動。活動是將民政局登記處搬進萬歲山景區，找來多對新人現場領取結婚證書，並進行媒體直播與報導，以營造喜慶氛圍。

請繼續往下閱讀...

「李老師不是你老師」指出，招募「情侶充場」的資訊顯示，此次活動實際僱用了30名男性、60名女性作為「假感情陪跑隊」演員（非真實新人），僅需參與拍照、採訪及感謝民政局的環節，報酬為45元紅包，並要求參與者著裝規範、年齡限制（女生18至35歲，男生18至28歲）在特定範圍。網路流傳的要求還指稱「配合好有紅包，今天有電視台和大領導在，搞事上黑名單無工資」。

但在照片中參與者普遍表情嚴肅、缺乏笑容，引發網友廣泛評論，質疑「結了婚為什麼不開心」、「愁眉苦臉」、「甜在哪裡」。其中一位實際參與者更發文透露，自己原本僅被要求協助20分鐘「幫忙捧場」，卻被媒體拍攝大量特寫並廣泛傳播，導致親友誤以為他真的結婚了，造成嚴重困擾與不滿。

在「李老師不是你老師」的發文底下網友也紛紛留言質疑「荒謬」、「景區辦證這招確實搶眼，但後續維護成本和輿論風險值嗎？」、「45塊紅包娶媳婦，值了」、「45塊？吃了回扣吧」、「共產黨甚麼都是假，悲哀」、「這操作有點離譜，感覺就是為了數據好看」，也有人酸「看這個要求，民政局比任何人都更知道中國現在男女比例到底是多少」。

「李老師不是你老師」指出，招募「情侶充場」的資訊顯示，此次活動實際僱用了30名男性、60名女性作為「假感情陪跑隊」演員。網路流傳的要求還指稱「配合好有紅包，今天有電視台和大領導在，搞事上黑名單無工資」。（圖擷自X）

有人發文透露，自己原本僅被要求協助20分鐘「幫忙捧場」，卻被媒體拍攝大量特寫並廣泛傳播，導致親友誤以為他真的結婚了，造成嚴重困擾與不滿。（圖擷自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法