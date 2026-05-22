大場面！節目遭小草洗版 黃光芹飆罵黃國昌半小時還爆粗口

黃光芹在節目上發飆狂罵黃國昌。（取自品觀點YT頻道）

前民眾黨發言人楊寶楨日前宣布脫黨參選台中市議員，遭民眾黨主席黃國昌狠酸「很少看到有人參選是用嘴選舉」。資深媒體人黃光芹反問「黃國昌不也是用嘴參選？」引發小草不滿，今日她主持網路節目時遭到大批小草留言嗆聲，她當場暴怒，痛批網紅「館長」現在行為就是賣台，黃國昌新書發表還主打這種人推薦，「民眾黨支持者誰都挺嗎？」她還氣到多次脫口「媽X」，一旁來賓謝寒冰表情則顯得相當尷尬。

黃光芹今日在YouTube頻道「品觀點」主持網路節目時疑遭小草留言激怒，突然情緒激動起來，痛批黃國昌先前選新北市根本就是「選假的」，跟別人親自下去跑行程完全不同。

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黃光芹越罵越是一發不可收拾，不僅痛罵黃國昌，還大罵整個民眾黨，「藍白合」比民調的行為根本就在「送頭」。黃光芹還表示，自己對民眾黨已經夠親善了，民眾黨自己的所作所為不清楚，不能受公評？「你們鬧了多少事情，有多少人退黨，給你們幾分顏色，開始在那邊一言堂，保黃黨來我這邊洗，洗個屁啊！」

黃光芹痛罵，楊寶楨每天攻擊民眾黨，她也批評楊了，自己對民眾黨已經很友善了，連鏡週刊創辦人裴偉私下都笑她「光芹，全媒體人剩下妳在挺民眾黨」，沒想到自己現在還要被攻擊。

眼見黃光芹脫稿演出，謝寒冰還連忙安慰「光芹姐，不用理他們了啦，我們還是講我們的......」但黃光芹完全不理會，繼續大罵民眾黨。她更嗆辣批，館長言論越來越親中，民眾黨還力挺，「以為我們是瞎子？」「黃國昌要把民眾黨打包賣給國民黨，還不成，要跟著館長打包把民眾黨賣給習近平嗎？」

黃光芹這段批評黃國昌言論持續了快30分鐘，不僅謝寒冰相當尷尬，試圖緩解氣氛；官方頻道人員更緊急開啟「訂閱者模式」，讓僅有訂閱頻道20分鐘以上的網友可以發言。

黃光芹最後再嗆黃國昌，踩著柯文哲現在的狀況，兵不血刃拿下民眾黨。黃國昌的個性大家也不是不知道，「獨裁、專制、凶狠，內部哪個不敢聽你的？」她直言，黃國昌流量已經不如從前，每天來節目言不由衷，她自己還要陪黃國昌演戲，而她演得很累，今天就把真話講出來，這個通告她也不要了。

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