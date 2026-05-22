美國海軍部代理部長稱對台軍售遭中東戰火排擠 莊瑞雄：勿操作「疑美論」

民進黨團幹事長莊瑞雄（左）今天受訪強調，台灣應建立自己的國防產業，朝野對於加強國防自主可以更有共識。右為書記長范雲。（記者陳逸寬攝）

外媒報導，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）指美國正暫停一項140億美元的對台軍售案，掀起台灣內部論戰。立法院民進黨團幹事長莊瑞雄今（22日）強調，這更加凸顯台灣應建立自己的國防產業，呼籲朝野對於加強國防自主可以更有共識，別藉此議題操作「疑美論」。

高雄19日出席美國參議院撥款委員會聽證會時提到，因應美國與伊朗衝突需求，暫停部分對台軍售案。消息經外媒報導後，引發話題。

請繼續往下閱讀...

對此，莊瑞雄今受訪表示，這值得關注，如果屬實的話，凸顯全世界不只在關注台灣，中東或伊朗的戰爭打得很激烈，美國也要盤點其戰備需求。

莊瑞雄直言，這更加凸顯台灣應建立自己的國防產業，尤其是對於不對稱戰力的提升、國防武器的在地化生產等，呼籲朝野可更有共識，加強台灣整體國防戰力的自主，不用藉此議題操作「疑美論」，因為台灣在國際戰略上，對美國而言仍是重中之重。

外委會民進黨籍召委陳冠廷則說明，現代戰爭最大的限制之一，就是軍工產能、彈藥庫存與後勤維修能量並非無限，尤其高消耗性的攔截彈藥、精準武器與無人系統，在多戰區同時運作下，本來就會出現資源排擠問題。「資產無法同時部署在兩個地方」，這不是政治口號，而是戰略現實。

陳冠廷說，美國仍然是台灣最重要的安全夥伴，台美安全合作的重要性沒有改變，但此事更凸顯出台灣不能把自身安全完全建立在等待外援之上。台灣必須同步強化自身防衛韌性，包括加速國防特別預算、商購、委製、國內量產，以及維修整補能量的建立，特別是在無人載具、彈藥與AI指管系統等領域。

陳冠廷並提醒，真正的嚇阻能力不只是「買到武器」，而是當全球局勢出現變化時，台灣仍然能夠持續維持戰備、補給與生產能力。台灣安全不應成為任何國際談判中的交換籌碼，台海穩定本身就是全球共同利益的重要一環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法