失智了？馬英九出示毛筆聲明駁傳言：我聽了覺得可笑

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，他今天現身說法。（馬英九辦公室提供）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，他今天現身說法。馬英九表示，目前外界謠傳他已經失智，「我聽了覺得可笑」，因為他雖然已經76歲，每天依然讀報看書及運動，與過去數十年並無二致，對於他過去培植提攜過的蕭王兩位同仁，竟然做出這麼多令人親痛仇快的事，讓他真的十分難過。

馬英九表示，今年2月16日，他委託基金會董事高華柱及前國安會秘書長金溥聰來協助處理馬英九基金會所發生涉及刑法侵占與背信罪的案件。外界有人說他的決策都不是出自他的本意這「全非事實」，有關蕭王二人涉嫌侵占與背信的各項事實，他們都有向他報告，他都十分清楚了解，黃律師也都有向他詳細說明。

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馬英九表示，他了解之後，感到痛心疾首，因為他培植他們十多年，又邀他們來跟他共事，他對他們自然充分信任，因此萬萬沒想到，他們在財務上做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓他深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相移送法辦。

馬英九手寫聲明。（馬英九辦公室提供）

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