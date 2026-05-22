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    首頁 > 政治

    桃園市黨部主委高宇彥不滿「黨意」退黨 民眾黨：尊重但勿混淆視聽

    2026/05/22 14:56 記者陳治程／台北報導
    台灣民眾黨桃園市黨部主委高宇彥昨（21）以「黨意與民意顯有落差」為由，宣布退黨。（圖擷自臉書）

    台灣民眾黨桃園市黨部主委高宇彥昨（21）以「黨意與民意顯有落差」為由，宣布退黨。（圖擷自臉書）

    台灣民眾黨近期連爆地方基層出走潮，繼民眾黨前發言人楊寶楨、龜山區前主任高華宏先後脫黨參選後，桃園市黨部主委高宇彥昨也以「黨意與民意有落差」為由宣布退黨，引發議論；對此，民眾黨今表示，尊重每位同志選擇，並澄清當事人未獲提名的理由各異，呼籲自重自持，不要虧待、甚至消費曾並肩努力的同黨夥伴們

    台灣民眾黨副秘書長黃成峻今（22）回應，針對近期個別黨員聲稱不滿桃園市議員提名過程宣布退黨，本黨尊重每一位同志的選擇，但也必須嚴正指出，相關當事人對於未獲提名的原因其實心知肚明，有人是在民調初選落敗、有人則因分屬不同政黨的家人已於同一選區參選，自行向選決會表達無意繼續參選；至於有同志聲稱因爲「不明特殊因素」遭停權處分，刻意避談完整始末，恐怕更有裝糊塗、混淆視聽之嫌。

    民眾黨強調，黨中央過去基於對個人形象與情誼的尊重，一直不願多做公開評論，但也盼相關人士能自重自持，別一再消費曾經並肩努力的夥伴與支持者。

    黃成峻強調，台灣民眾黨是重視制度與程序的政黨，不可能因個別人士透過情緒勒索、媒體放話或操作輿論壓力，任意改變提名制度。若今天因聲量大、會施壓的人就能獲得特殊待遇，不僅對不起大部分一路勤勤懇懇、遵守制度、接受民調的同志，更愧對期待台灣民眾黨推出最優秀人選的地方選民。

    黃成峻重申，未來台灣民眾黨仍會堅守制度，也相信多數支持者都看得很清楚，真正能讓政黨持續壯大、深耕地方的人，不是靠情緒放話、操作輿論，而是願意遵守紀律、堅持誠信，並與團隊懷抱共同理念、並肩作戰的夥伴。

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