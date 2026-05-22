馬英九發聲駁失智！他直言：周美青朝夕相處最清楚日常精神狀態

前總統馬英九及夫人周美青。（資料照）

馬英九基金會茶壺風暴持續延燒，馬英九妻子周美青昨（21日）發出聲明，考量馬英九日後醫療需求與照護等安排，委請大姐馬以南作為主要執行者。不過馬英九今出面駁斥失智，還對聲明「深感錯愕與遺憾」，且完全不能同意馬以南的主張。對此，媒體人趙曉慧表示，周美青身為每天朝夕相處的太太，最清楚馬英九的日常精神狀態，直言「我寧願相信周美青」。

趙曉慧在臉書發文表示，周美青長年以來的形象就是「酷酷姐」，她一向遠離政治、忠於自己，不願當馬英九的官太太。她身為每天朝夕相處的太太，最清楚馬英九的日常精神狀態，她會選擇發表聲明，通常是基於保護家人、希望外界給予空間的務實態度。趙曉慧認為，周美青不需要為了政黨的顏面去粉飾太平，所以她的觀察往往最沒有政治水分。

請繼續往下閱讀...

趙曉慧指出，而馬以南的聲明是「馬家人」宗親的代表，阻止馬英九的健康狀況被拿來當作政治話題。至於馬英九本人的駁斥，對一個當過8年總統、自豪締造兩岸歷史定位的人，要他承認自己「失智」在心理上是極大的打擊。

她認為，馬英九親自出面駁斥，很大一部分是為了維持政治尊嚴，證明自己還能戰、還清醒。但這往往是出於意志力，而非醫學上的真實狀態。政治人物的「意志」可以假裝，但日常生活的「細節」騙不了人。如果要證明自己沒有失智，何必發表聲明呢？

趙曉慧分析，失智症患者常見的徵兆，是反覆詢問同一個問題，眼神惶然或詞不達意。所以最有效的證明，就是公開、無劇本的即時互動。她說，若馬英九接受媒體即時聯訪，親自站到鎂光燈前，面對記者隨機、甚至具備攻擊性的提問，能夠在不看讀稿機的情況下，邏輯清晰、引經據典地給出回應，才能證明自己沒有失智。

趙曉慧也感嘆地說，再精彩的人生，終究有「登出」的一天。不如趁著自己的狀態還有最後一點體面的時候，選擇轉身告別。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法