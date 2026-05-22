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    首頁 > 政治

    民眾黨陷退黨潮？黃國昌深夜發聲道歉了

    2026/05/22 22:39 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    台灣民眾黨近期連爆地方基層出走潮，前發言人楊寶楨、前龜山區主任高華宏、「美女博士」曾妍潔等人紛紛退黨。民眾黨主席黃國昌今（22日）深夜發聲表示，這段時間因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，對此，他感到非常抱歉，並會持續檢討、改正。

    黃國昌在臉書發文表示，這段時間以來，因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，對此，他感到非常抱歉。雖然已經盡力，但仍未做到盡善盡美，作為黨主席，他難辭其咎，他會持續檢討、改正，不再讓各位擔憂。

    黃國昌提及，他要特別感謝周榆修秘書長以及全體中央黨部、地方黨部辛苦的工作同仁，每個人都已經負擔了一個人當三個人、五個人用的工作量，因為他的關係，讓大家受到波及甚至是非議，他除了不捨、更多的是愧疚，真的謝謝你們，也真的很抱歉。

    黃國昌指出，他想讓大家相信，面對2026的地方大選，他比任何人都要來得著急。因為他清楚知道，他有責任讓所有優秀的台灣民眾黨被提名人，能夠順利地為基層民眾來服務。這場大選，將決定台灣民眾黨堅持的第三路線，能否在地方紮根，這個目標遠超乎我個人的政治前途，在大我面前，黃國昌什麼都不是。他只是那個站在中央研究院頂樓，遠眺這片孕育他的土地，希望台灣能有強而有力第三勢力的黃國昌。

    黃國昌說，認識他的朋友都知道，他不願、也不想成日陷於對改善人民生活毫無意義的政治口水漩渦當中，政治工作者存在的意義是讓全體台灣人能生長在一個安居樂業、勇於追逐夢想的國度當中，除此之外，別無其他。

    黃國昌稱，接下來的挑戰依然艱鉅、前路依舊難行，但他要請大家放心，台灣民眾黨和他不會放棄，也不曾想過要放棄。「明天早上太陽升起，我們繼續努力」。

    貼文曝光後，網友紛紛大酸，「最大的承擔就是怯戰而逃」、「最佳關燈手」、「一堆人跳船笑死」、「不愧為是首席關燈人！」、「哪來的第三勢力，不是已經合體變成白藍黨了嗎？」

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