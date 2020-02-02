「高富帥」愛情詐騙老梗 女遭騙走44萬元

警方過去曾攔阻不少「愛的禮物」詐騙方式。（資料照，與本案無關）

2020-02-02 12:28:05

〔記者王冠仁／台北報導〕吳姓女子數月前透過交友軟體認識一名在國外經商的男子，對方每天對吳噓寒問暖、甜言蜜語，獲取吳女信任。吳沒發現對方是詐騙集團假扮的「高富帥」，詐騙集團最後以要送「愛的禮物」為由，要吳匯款支付關稅、保管稅等理由，騙走吳女44萬元。

警方追查發現，詐騙集團用來騙吳女匯款的金融帳戶，也是詐騙集團透過交友軟體，從另外3名婦人騙來。警方不排除這組詐騙集團，專門利用交友軟體「騙錢騙帳戶」，進一步躲避警方追查。

請繼續往下閱讀...

警方調查，30歲左右的吳姓女子，去年7月透過交友軟體認識一名男網友，對方照片上是一名陽光、帥氣的英挺男子。吳不察，以為遇上白馬王子，深受對方吸引，對方也每天祭出柔情攻勢，短短數個月就獲取吳的信任與芳心。

這位「高富帥」最後謊稱要寄送「愛的禮物」給吳，但最後卻說禮物卡在海關，要吳先付款支付關稅、保管稅等，吳被愛沖昏頭，先後匯出44萬元。

不過，吳匯出後，對方卻忽然冷淡、對她不理不睬，吳察覺有異報警。警方根據吳提供的資料，發現她落入詐騙集團陷阱。

警方說，另外黃姓女子等3人的帳戶也被詐騙集團騙走，還用來當作收受吳女匯款的帳戶，警方依法將黃等3人用詐欺罪嫌送辦。

警方呼籲，網路交友盛行，若對方談到匯錢、救急等字眼，民眾千萬要打165反詐騙專線求助，避免落入詐騙集團的「愛情圈套」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法