變態！逼妻學A片肛交吞精剃毛 卻邊做愛邊喊老婆同學名字

結婚將近30年的張女遭先生陳男逼迫模仿變態色情片肛交、吞精、剃陰毛，性交過程中甚至喊出她的女同學或女同事名字，如遇反抗或痛哭拒絕，就得站著聽訓一整晚不給睡覺，新竹地院法官判准離婚。（情境照）

2020-02-10 01:16:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕史上罕見變態暴行！結婚將近30年的張女遭先生陳男逼迫模仿變態色情片肛交、吞精、剃陰毛，性交過程中甚至喊出她的女同學或女同事名字，如遇反抗或痛哭拒絕，就得站著聽訓一整晚不給睡覺，且她生病只准看女醫師，上班穿裙子就遭剪破，新竹地院法官認為陳男辱妻的諸多暴行，實已嚴重踐踏妻子自尊，早已超越正常人所能忍耐的限度，判准離婚。

張女指控，先生陳男長期以來無視她的抗拒，經常強迫要求她模仿變態色情片方式達到性交目的，強逼肛交、吞精、剃陰毛，性交過程中甚至喊出她的女同學或女同事名字，將她當成洩慾的工具。

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長期以來她的身心受到巨大傷害，甚至感到羞愧與污穢，但為了3個孩子的家庭完整，面對性暴力只能忍辱屈服，然而每當入夜一想到變態的性事，就會有極大的厭惡與噁心，遭先生凌辱後每每流淚不止或放聲痛哭，先生為此氣得整夜不讓她睡覺，要她站著聽訓話一整晚，或乾脆將她趕出房，直到想洩慾時又逼她回房。

陳男在她生第一胎坐月子期間就上酒店玩女人、嫖妓，還會在半夜以望遠鏡偷窺鄰居女性，或隨機撥打電話給女子，講一些淫穢不堪的話。

她因病看婦產科，被先生得知醫師是男的，竟辱罵她「就是要找機會給男人摸、就是愛給男生看」，甚至不許她穿裙子上班，認為她想藉此取悅男同事、招蜂引蝶，憤而將她裙子剪破，清光衣櫃隨處亂丟，當晚她憤而離家出走。事後張女試圖改善關係，陳男卻說「沒事別回來、有空全部搬走」、「除非妳承認偷人，否則絕不離婚」。

法官傳子女出庭作證，得知陳男剪妻子裙子不止一次，且限定她只能看女醫師，懷疑她跟同事過從甚密、動輒暴怒將妻子趕出房門等等，都是事實，可見妻子已經再也無忍受先生「呼之即來、揮之即去」的無情對待，法官認為陳男辱妻的諸多暴行，實已嚴重踐踏妻子自尊，早已超越正常人所能忍耐的限度，因此判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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