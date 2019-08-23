她在家族群組控夫性侵、嗨玩4P 害成員全退群

2019-08-23 00:10

〔記者王俊忠／台南報導〕高姓男子與女子阿惠奉媒妁之言成婚、生下3子女，高男控訴妻子婚後有嚴重精神疾病、行為脫序，在家族line群組指遭高性侵懷孕、高與3名老女人玩4P！害家族成員全退出群組，甚至妻子還毆打女兒、虐待其公公，兩人婚姻互信基礎盡失，訴請離婚。

高男主張，他與阿惠於1992年奉父母之命、媒妁之言結婚，兩人婚前沒感情，婚後仍生下3名子女，原期待能組美滿家庭，不料妻子婚後有嚴重精神疾病，持續脫序辱罵他，顧及家庭和諧，一直隱忍讓步。

高男嘆稱妻子變本加厲，從2017年起陸續在家族line聯絡群組寫下「被高強暴懷孕、高跟3個老女人玩4P」等不堪入目文字，使家族成員對他投以異樣眼光，害他要不斷解釋，最後成員全退出群組，後來，妻子也毆打女兒及虐待公公。

高說，其父中風後有請外勞協助照料，妻子常趁外勞不注意時會打公公，當公公飯菜掉落地上也不處理，任其挨餓，直到外勞回家，他實在受不了妻子這些虐待行徑才訴請離婚。

阿惠辯稱在家族line群組所說內容是女兒不滿她不同意買車情況下所偽造，並非她所為；對女兒家暴是偶發事件，也未對公公暴力相向，仍希望夫妻重修舊好。

台南高分院合議庭調出阿惠對女兒與公公的家暴案，都有核發保護令與宣判刑度、緩起訴；阿惠所稱是女兒偽造line群組對話，也未提出證據，法官認為兩人婚姻的主要過失責任在阿惠，判准雙方離婚，還可上訴。

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