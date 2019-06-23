蠢！把老婆夾在門牆間 老公慘被離婚、判拘、賠錢

2019-06-23 23:50

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名曹姓男子屢因子女教育問題與妻子爭吵，竟把妻子夾在門扇與牆的中間洩憤，又把她推倒致傷，甚至放話「林背（台語）把妳丟下去」，其妻受驚提起告訴。刑事部分，曹男被判拘90日，得易科罰金9萬元；民事部分，法官判准離婚，但認為妻子求償90萬元太高，改判曹男應賠9萬元，全案確定。

兩人2005年結婚，感情起初融洽，生了小孩後逐漸變質，常為了子女的教育和房屋問題屢生勃谿，由於兩人都是火爆性格，爭執起來互不退讓，氣氛越來越差，從口角演變成動手動腳。

2017年間，兩人再因房屋問題吵架，曹男不但打電話叫岳母過來，還氣到勒住妻子的脖子，口出「林背把妳丟下去」、「對，妳都不怕我死了，我還怕妳活」等恐嚇之語；其妻自稱當時退到陽台，「感覺他是要將我從7樓丟下去」。

過了一個星期，小孩在家吵鬧，曹男衝到廁所大罵妻子沒管好小孩，其妻不想吵架，硬把門關起來隔離，誤夾到他的手指，氣得曹男狠掐妻子的手臂，推倒在地致傷，整個衝突都被兒子和女兒撞見，影響年幼的心靈，曹妻趕緊向法院聲請保護令獲准。

某日，曹妻因為要加班，請曹男去接小孩，但小孩還沒洗澡，曹男瞬間暴怒，大動肝火破口大罵，其妻不想聽他念，走回房間關門，沒想到曹男從外面猛力把門朝內推，把她夾在門扇跟牆壁中間，長達4分鐘動彈不得，害她於掙扎間受傷；曹妻這次不再隱忍，直接提出恐嚇、傷害刑事告訴及民事離婚、損害賠償90萬元。

無辜的小孩也被捲入訴訟中，被傳喚出庭作證，稱先聽到爸媽吵架，再看到爸爸在房外開門，媽媽在房內頂門，接著媽媽就被夾住了；新北地院綜合相關證據後，判曹男拘役90日、准離婚、應賠償17萬元。

曹男不服上訴，刑事部分駁回確定；民事部分，高院合議庭認為17萬元還是太高了，考量曹男為送貨員，月薪僅2.7萬元，名下無財產，綜合評斷後改判應賠9萬元，全案確定，兩人現已離異。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法