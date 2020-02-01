台中囂張攔車拿棍棒猛砸 4惡徒被捕尷尬：不認識被害人

兩輛豐田Yaris汽車被砸，警方立即馳抵現場。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-01 16:25:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市阮姓男子與朋友，駕駛兩輛白色豐田Yaris汽車，今天清晨途經中市北屯區，竟被4輛車4名惡徒攔下，其中，4名惡人下車持棍棒砸車，吆喝「給我下車」，兩輛車的駕駛不敢下車，嚇得趕緊向警方報案，中市第五分局水湳派出所依車牌，先找到張姓與黃姓2名惡徒，不料，他們卻說，不認識被害人，「好像認錯人，砸錯車了」，警方上午又陸續傳喚另外2惡徒到案，依毀損、聚眾鬥毆等罪嫌法辦。

中市警局五分局調查，張姓男子在網路社群上，與蔡姓男子起糾紛，張男認為蔡男辱罵他，要求今天清晨於北屯區談判，張男並約了黃姓男子共4人，分別開車赴約，清晨0時許，在北屯區中清路二段、經貿五路口，遇到阮男等人駕駛兩輛白色豐田Yaris，剛從KTV唱完歌，正要返家途中，4名惡人誤認是仇家蔡男，立即用汽車擋住阮男等人的汽車，並下車持棍棒砸車，吆喝阮男等人下車。

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阮男等人根本不認識這群惡人，堅持不下車，這4名惡人砸車後，立即向警方報案，員警馳抵時，4人都已離去，但警方很快依車牌號碼，今天清晨3時許，先逮捕張男與黃男，之後，再循線逮捕2名共犯。

荒唐的是，黃男與張男在派出所內，吞吞吐吐告訴警察，他們根本不認識被害人，「好像認錯人，砸錯車了」，另外2名到案的嫌犯，說法也相同，警方將4人依毀損罪與聚眾鬥毆罪嫌法辦。

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