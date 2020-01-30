農曆年後開工日 中市KTV前發生BMW砸車案

中市北屯區一間KTV外凌晨發生砸車事件，警方迅速馳赴現場強力壓制。（記者許國楨翻攝）

2020-01-30 14:41:29

〔記者許國楨／台中報導〕今天是農曆年後開工日，但台中街頭卻不平靜，凌晨在北屯區一間KTV外發生砸車事件，2輛自小客因行車糾紛起口角，其中一方持棍棒砸破對方車窗，引起當時20多位散場民眾在場圍觀，還一度傳出疑似有開槍情事，所幸經證實是誤傳且警方及時馳赴現場強力壓制，事端才未擴大。

這起大亂鬥發生在今天凌晨4時許，30歲林姓被害人駕駛BMW自小客，搭載一名女性欲前往北屯區崇德路二段上一間自助KTV消費，在找尋停車位時，與從KTV準備離去，駕駛賓士車的30歲林姓男子發生行車糾紛，林男車上的40歲陳姓友人竟持球棒下車，砸毀BMW自小客後擋風玻璃及車窗。

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此時該KTV外約有20多位散場民眾在場圍觀，現場情況一度劍拔弩張，所幸有員警剛好巡經見狀立即持槍警戒，同時呼叫線上警力到場支援，喝令準備開賓士車離開的林男及陳男下車，並使用辣椒水實施強力壓制，將被害人與林男、陳男及一名關係人帶回帶回所內釐清。

而針對混亂中一度傳出疑似開槍情事，經警方調閱現場監視器，發現是陳男砸車窗時，球棒槍擊到車身發出的聲響，雖是虛驚一場且林姓被害人表示暫不提告，但警方仍依違反社會秩序維護法裁處。

警方強調，以往街頭滋事或是網路直播主任意號召民眾上街頭動用私刑，過去多以社會秩序維護法為主要規範，而新刑法在今年1月15日公布施行後，不僅提高處罰層級，改以刑法層級，並且依照涉案不同也提高刑度，尤其值得注意的是，在一旁助長聲勢的友人，即使沒有出手也有觸法，並且網路上的號召行為，如果有意圖強暴脅迫情事也在規範之內，提醒民眾勿以身試法。

中市北屯區一間KTV外凌晨發生砸車事件，警方迅速馳赴現場強力壓制。（記者許國楨翻攝）

警方找到砸車的棍棒。（記者許國楨翻攝）

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