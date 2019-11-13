一個小房間塞進七人 外公還能潛入性侵？檢：絕不可能

示意圖

2019-11-13 08:15:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女學生小美（化名）指控13歲那年遭繼母的父親闖進房間襲胸、指姦得逞，2年多後怒告性侵，然而檢方發現，根據警方現場拍照，發現房間不大，小美卻指控塞進多人，且外公還能潛入對她性侵，甚至被她踢跑，檢方認為絕不可能，最後全案不起訴偵結。

小美指控，陳男是她繼母的父親，明知2017年4月間她才13歲，竟於某日凌晨5點多摸進她房間，趁她熟睡時撫摸胸部、並以手指伸入陰道猥褻、性交得逞。

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陳男到案後辯稱：「沒有猥褻、性侵，也沒有趁她睡覺時進入房間，不知道她為什麼會這樣講。」

檢方細譯小美歷次指控內容，於警詢時先稱：「2016年1至2月間至2017年4至5月間持續發生，次數太多次。阿公利用凌晨熟睡中摸胸後再以手指伸進陰道只有1次，是在2016年8月的夏天。」

檢察官偵查時又改稱：「2017年4月這次，當時她在睡覺，外公突然進房間，伸進去衣服裡面摸胸部，當時她是不清楚的狀態，因為他一直摸，後面又摸生殖器，他有用手指伸入陰道裡面，她就醒來踢他，外公就走了。」等語，故小美於警詢中指稱陳男僅有在2016年8月的夏天以手指性侵等情，卻又於偵查中表示2017年4月間亦有遭以手指性侵等語，指訴情節前後不一，是否得以盡信，已非無疑。

小美於偵查中自承：「2017年4、5月外公侵犯這次，地點在外公家三樓房間，房間內有繼母、弟弟、繼母妹妹、繼母妹妹的三個女兒，她跟繼母、弟弟睡在同一張床上，繼母妹妹跟她的三個女兒睡在另一張床，外公突然進房間摸她胸部、用手指伸入陰道裡面，她就醒來踢他。」

根據員警拍攝現場房間照片，房間內除床鋪外，尚擺放書桌、衣櫃等物品，空間並非寬敞，且小美指稱的案發時 間，尚有繼母等6人同睡在該房間內，依常理判斷，陳男應不至於冒著遭其他人發現之風險，潛入房間性侵小美，況小美稱當時與弟弟、繼母同睡一張床，倘甲女確實有踢腳反抗之大動作，豈有不被人發現之理？因此小美指訴情節顯與常情有違，尚難採信。

檢方傳訊繼母與繼母妹妹的女兒出庭作證，她們都說「不知道小美遭性侵之事，沒有聽她提過，睡覺時也沒有看到陳男進來過。」

最後檢方認為證據不足，全案不起訴。

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