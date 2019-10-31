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首頁　>　社會

女友當鬧鐘叫起床 他卻把她撲倒在床硬上

示意圖

示意圖

2019-10-31 11:52:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕鄭姓少年以怕睡過頭來不及參加學校活動為由，要13歲女友清晨到住處叫他起床，卻趁機將女友撲到在床，性侵得逞，新北地檢署今依加重強制性交罪嫌起訴鄭少。

起訴指出，2013年11月21日晚間，當時未滿18歲的鄭姓少年佯稱擔心睡過頭，來不及參加學校舉辦的露營活動，央求女友翌日清晨到他家，叫他起床，女友答應其請求，翌日清晨5時30分許，到鄭少居住的社區，自警衛室取得鄭少寄放的鑰匙後，便自行上樓到鄭少家，打算叫鄭少起床，未料一進房間，鄭少卻將女友強壓在床，不顧其反抗，強脫其褲子硬上性侵，少女不敢跟家人說，直到去年10月，才將此事告訴母親，報警提告。

鄭少到案後坦承當天與少女嘿咻，並無違反對方意願，但測謊卻沒過，加上鄭少友人也證稱，案發當天鄭少曾提及與少女發生性行為，因此將鄭少起訴。

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