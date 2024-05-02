酒駕男欠罰鍰不繳 新北分署發現他中2500萬彩金急扣存款

承辦書記官調閱王男財產資料細心審查，赫然發現王男曾於2022年度領取2000萬餘元彩金。（新北分署提供）

2024/05/02 11:00

〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子因酒駕被罰9萬元不繳，行政執行署新北分署發現，王男曾在2022年間中了超過2500萬元彩金，趕緊扣押其銀行存款，一方面通知曾移送過王姓男子案件裁罰機關，再將未結案件移送執行，自王男中獎後，新北分署總共從王男銀行存款中徵得26萬餘元；至於王男是買樂透、威力彩或其他彩券幸運中獎，執行人員不得而知。

新北分署指出，40多歲的王男在2018年因騎車酒駕且無照駕駛，被罰9萬元，案件於2019年移送執行，經執行年餘無著，核發執行憑證暫時結案，後來，移送機關發現王男名下新增房產，今年2月再度移送執行。

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新北分署發現，王男是新北分署執行常客，多為交通違規罰鍰、滯納使用牌照稅與汽機車燃料使用費等案，但亦多執行無著而以核發執行憑證暫時結案；另外，他曾於2015年、2020年及去年間，3度因酒駕被判刑。

承辦書記官收案後鍥而不捨調閱王男財產資料細心審查，更詫異發現王男曾於2022年間，領取彩券業發給的「機會中獎」獎金2000餘萬元，加計已先行扣繳百分之20稅額，推估中獎金額超過2500萬元，至於他去年購入的房產，研判也是中獎後所購入。

書記官雖羨慕，但趕緊扣押其銀行存款，並不忘通知曾移送裁罰機關，再將未結案件移送執行，移送機關亦火速配合移送執行，把他無照駕駛及闖紅燈等10件合計4萬餘元罰鍰，及去年5月又因酒駕被罰9萬元的案件，全部移送執行；而從王男中獎後，新北分署執行其銀行存款，共全額徵起26萬餘元。

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