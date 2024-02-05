無照拒酒測挨罰18.9萬元不理 彰化分署這招讓耍賴男家人秒繳清

行政執行署彰化分署貫徹「酒駕零容忍」政策，加強執行酒駕拒罰滯欠案。（彰化分署提供）

2024/02/05 10:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕法務部行政執行署貫徹「酒駕零容忍」政策，針對酒（毒）駕罰鍰欠款案件強制執行，彰化縣溪湖鎮30多歲的周姓男子，無照酒後騎車被攔查拒絕酒測，慘遭18萬9000元罰鍰，但他收到罰單卻未繳被移送強制執行，彰化分署扣押周男名下家產，執行查封當日，周男的家人怕驚動年邁的爺爺，原想分期繳納也不要了，當場用郵政匯票一次全額繳清罰款。

彰化分署說，分署執行周男滯欠案件，先電話聯繫義務人，周男聲稱會處理卻仍遲遲未繳納，由於義務人名下除現住房地外，無其它可供執行之財產，為遏止酒駕歪風，彰化分署執行人員發文囑託彰化縣溪湖地政事務所就義務人名下不動產為查封登記。

請繼續往下閱讀...

義務人家屬一度電洽彰化分署承辦人員表示願分4期繳納，於現場指界當日，執行人員剛抵達周男住所，義務人家屬即提出18萬9100元的郵政匯票（含執行必要費用）代義務人全額繳清罰鍰，表示義務人無固定職業，目前也不在家，屋內有年近9旬的爺爺在休息，希望不要驚擾到老人家。執行人員因而未張貼封條，並隨即發文塗銷不動產查封登記。

彰化分署呼籲民眾，無照駕駛及酒駕，都是害人害己的行為，民眾切勿以身試法，彰化分署對於是類案件絕對從嚴從速強力執行，義務人應主動從速繳納罰鍰，勿再心存僥倖，給社會大眾一條平安回家的路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法