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酒駕欠繳罰鍰還剩3萬多元 透天厝被查封

台中分署人員（圖左）查封透天厝之後，林男承諾將迅速繳清罰鍰。（台中分署提供）

台中分署人員（圖左）查封透天厝之後，林男承諾將迅速繳清罰鍰。（台中分署提供）

2024/01/31 19:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市53歲林姓男子於2019年10月間，酒後駕車上路，被警察臨檢，他拒絕接受酒測而挨罰18萬元，卻僅繳納1萬元後未再繳，行政執行署台中分署從他的存款扣繳，但還有3萬2000餘元未能繳清，今天（31日）上午，查封他位於中市的二層樓透天厝，他立刻告訴執行官，他願意繳清上述金額。

台中分署調查，林姓男子於2019年10月酒駕，拒絕酒測被罰18萬元，他沒有繳納，台中市政府交通事件裁決處於2020年5月間移送台中分署執行，不過，林男無工作，沒有薪資可供執行，於金融機構的存款甚少，名下的汽車，車齡已逾15年且下落不明。

台中分署於2020年6間，曾通知林男說明財產狀況並提出清償計畫，林男表示因經濟困難請求分期，台中分署同意林男每月繳納1萬元，但林男僅繳納1萬多元，再度表示自己罹患口腔癌治療中，自行降為每月繳納5000元，後又因疫情影響而不再繳納。

台中分署持續調查，發現林男於金融機構有存款，但扣存款之後，還是有3萬餘元尚未繳清，又調查發現林男住所，是二層的透天厝，登記林男名下，台中分署再通知林男繳納，仍未獲理會後，今天到場查封林男的透天厝，並且關心林男的身體狀況，林男表示口腔癌曾復發經手術後，已逐漸恢復外，當場表示願繳清尚欠金額3萬2千餘元。

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