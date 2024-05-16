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正妹酒醉醒來內褲穿反驚覺遭性侵 色男判刑還要賠104萬

古姓男子趁同行聚餐女子酒醉昏睡性侵得逞，女子醒來發現內褲穿反才發覺提告，台中地院判古男應賠償104萬。（情境照）

古姓男子趁同行聚餐女子酒醉昏睡性侵得逞，女子醒來發現內褲穿反才發覺提告，台中地院判古男應賠償104萬。（情境照）

2024/05/16 08:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名古姓男子和友人2021年10月時，相約到一家菸酒館喝酒聊天，酒後前往預訂的背包客棧休息，沒想到古男見同行女子小雨（化名）不勝酒力睡著起色心，先用手撫摸小雨下體接著性侵得逞，小雨醒來發現內褲穿反才驚覺恐遭性侵，追問後古男向她道歉，小雨因身心受創罹患重度憂鬱，對古男提告並提起民事賠償，刑事部分古男被判刑3年4月確定，民事求償500萬，台中地院判賠104萬元，可上訴。

判決指出，古姓男子透過網路遊戲認識小芬（化名），2021年10月16日晚間，小芬約女友人小雨（化名）、古男還有另一名男友人，共4人前往台中一家菸酒館喝酒聊天，小芬還事先訂了一家背包客棧房間，讓大家酒後可休息，4人喝到隔天凌晨前往背包客棧休息。

沒想到古男竟趁小雨酒醉熟睡，將小雨的內衣褲脫下，先用手指撫摸小雨下體，接著性侵得逞，過程中小雨意識模糊無法抵抗，直到清晨醒來發現古男睡在旁邊，且自己的內褲穿反了，詢問小芬後才驚覺自己被性侵提告。

台中地院審理時，古男否認乘機性交，辯稱和小雨氣氛有點曖昧才性交，小雨當時清醒沒有到酒醉或不能抗拒程度；小雨則稱，酒醉半睡半醒間，感覺下體有被侵入不舒服，早上8點多醒來，發現古男睡在身邊，而且內褲穿反了，才驚覺恐被性侵，內心很驚恐。

刑事庭認為，小雨歷次證詞相符，事後就醫出現創傷後壓力症，有恐慌症狀，不採信古男辯詞，依乘機性交罪判他3年4月，上訴二、三審均駁回確定。

小雨又提出民事損害賠償，主張遭性侵後出現創傷後壓力症候群及重度憂鬱、中度焦慮等傷害，且持續進行自費心理諮商治療，請求古男給付醫療費用4萬6595元及精神慰撫金500萬元；古男辯稱，兩人是合意發生性行為，在刑事程序中會坦承犯罪，是為了和解才會勉強認罪進行抗辯。

台中地院法官依據雙方證詞、對話，不採信古辯詞，認為古男為逞一己私慾，竟利用小雨酒醉無意識而不能抗拒之際，對小雨為乘機性交行為，且事後不願坦認錯誤，造成原告受有精神上痛苦，審酌雙方教育程度、經濟狀況，認女子請求慰撫金應以100萬元為適當，加上花費4萬6595元進行心理諮商及治療，判決古男賠償104萬6595元，可上訴。

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