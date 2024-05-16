心機小三偷吃人夫編謊 法官審理大逆轉

心機小三偷吃人夫編謊，所幸法官審理後一一戳破謊言，讓案情大逆轉。（情境照）

2024/05/16 08:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓小三偷吃人夫被逮且遭求償80萬，開庭時聲稱人夫在交友網站佯稱單身騙她，然而法官調查後，案情180度大逆轉，原來人夫發現她勾勾纏，還發簡訊警告她「我有老婆了，不要騷擾我、我很愛我老婆」，新竹地院發現張女謊話連篇，判她需賠人妻20萬。

陳女說，張女明知林男是有婦之夫，仍於去年3月起發生性行為等不正當往來關係，有出遊照片、親密、曖昧之LINE對話紀錄截圖、張女與林男在張女住處或摩鐵發生性行為影片為證。憤而向張女求償80萬元。

請繼續往下閱讀...

張女則說，去3月初在交友軟體Pikabu認識林男，林男在感情狀態註明為「#找交往對象#積極脫單中#單身」，自我介紹表明「希望有緣的妳是居住在新竹以北的單身女生」等語，初次見面時林男曾經持配偶欄為空白的身分證給她看，交往期間她都相信林男無婚姻關係。

後來林男多次動手毆傷她，去年7月她到新竹市警察局第二分局東門派出所報案聲請保護令，新竹地院開庭始知林男為有配偶之人，此後她就不跟林男往來。

法官調查，去年4月林男與張女簡訊「我有老婆了，不要騷擾我、我很愛我老婆」，張女「我知道啊」，林男「那妳還騷擾我、我就說我有老婆了」，張女「身分證拍啊」、「你才沒有，不用P圖了」等語，證明林男去年4月已告知張女自己是有婦之夫。

審理時法官當庭要求林男拿出111年就核發的身分證，配偶欄明顯記載為陳女。且竹北市戶政事務所表示，配偶姓名為國民身分證記載項目之一，已婚者不得申請不註記配偶姓名。因此張女聲稱林男拿配偶欄空白的身分證騙她，法官不採信，最後判賠20萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法