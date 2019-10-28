少女主動約砲也不行！其哥賠5萬還要囚1年7月

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2019-10-28 09:43:31

〔記者楊政郡／台中報導〕少女主動約砲也不行！男子「其哥」認識僅13歲少女「小如」，兩人談得來發展成男女朋友，去年陳男帶她回租屋處，兩人乾材烈火發生性關係，少女家人得知後提告，少女法庭上證稱「是我主動要與他發生關係，他有同意等」，陳男事後還拿出5萬元和解，台中地院法官審酌還是判處1年7月徒刑，本案可上訴。

台中地院判決書指出，其哥透過網路認識小如，去年4月其哥把小如帶到租住處，經小如同意兩人發生性行為，但小如回家太晚，又行為舉止有異，家人發現奇怪而逼問，得知上情。

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小如母親堅持提告，帶著小如到警分局報案，警詢時小如供稱：「與被告發生關係都是你情我願，雙方合意的，當天在被告家中發生（性行為），我主動與被告發生性行為，當下是我主動跟被告說，我想跟他發生關係，他有同意」。

其哥到案並不否認犯行，只說兩人是合意性交，不過小如老實說出，案發當時她未滿14歲。小如說「他知道，剛開始認識時，我就有告訴過他，13歲，就讀國一」。其哥不否認。

法官很同情其哥，因為畢竟兩人是合意，但其哥五年內已有違反毒品危害防制條例案件，經法院判刑3月確定（已執行），屬於累犯。

審酌被告犯姦淫幼女罪是三年以上之罪，其哥又有前科，屬累犯，審酌其哥與小如是自願發生性行為，且事後與家屬達成和解，賠償被害人家屬5萬元，確有悔意，給予減刑，判刑1年7月。

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