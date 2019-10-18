軍人誘13歲少女拍猥褻片 還誘到速食店廁所當四腳獸

2019-10-18 06:36

〔記者楊政郡／台中報導〕張姓現役軍人在網路交友軟體結識13歲少女，透過通訊軟體LINE誘騙少女做猥褻動作，自拍照片及影片「即時」傳給他欣賞，又約到速食店女廁進行口交、性交，事後少女向母親透露此事，母親假扮少女再次約張男見面，報警將他逮捕，事後雙方以50萬和解，台中地院判張男1年10月，緩刑5年。

台中地院判決書指出，張男2017年11月入伍，2018年10月退伍。2018年6月間透過交友軟體「Rooit」，認識13歲「小町」（化名），張男以暱稱「Josh」透過LINE與小町聊天，認識沒幾天就引誘小町自拍猥褻照片、影片，再透過LINE傳送給他。

張男不斷誘導、鼓吹小町，過程彷如色情直播影片。

同年7月又約小町外出，帶到台中市某速食店，中午時分兩人躲進二樓女廁性交。

同年8月間小町向母親透露此事，母親報警後，9月9日假冒小町聯繫張男，再約他出來見面，由埋伏員警逮捕，扣得手機。

法官審酌被告正值血氣方剛、精力旺盛，未能克制個人性欲，但過程中未採取強暴、脅迫，偵審期間坦承全部犯行，並以50萬元賠償達成和解，已依約給付20餘萬元，又寫下道歉信給小町及其父母表達歉意，願意給他緩刑，附帶提供義務勞務40小時。

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