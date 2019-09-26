「月經來很想要」酒店妹約砲 酒客爽啪後慘被吉

2019-09-26 19:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕尤姓男子與張姓友人到台北林森北路酒店消費，之後帶23歲酒店妹出場到KTV續攤，翌日酒店妹控尤男趁她酒醉無意識性侵，尤男指稱，當晚是酒店妹說：「月經來很想要」，主動邀約他到住處嘿咻，新北地檢署勘驗KTV與酒店妹住處監視器畫面，發現酒店妹行動自如，並無爛醉到需人攙扶，因此將尤男不起訴。

酒店妹指控，今年6月12日凌晨，尤男、張男到酒店消費，喝到凌晨6時許離開酒店，之後3人再到KTV續攤喝酒，不到一個半小時，她就醉到不醒人事，尤男卻把她載回住處，下午2時許她醒來發現，尤男僅著四角褲睡在她旁邊，而她下半身卻光溜溜，才驚知被性侵，當場嚇傻。

尤男到案後供稱，在酒店時，酒店妹說她「月經來很想要」，問他等下要去他家，還是她家，張男聽到還問：「去你家幹嘛？」酒店妹回稱：「要幹嘛都可以！」張男強調，經告訴人同意嘿咻，且告訴人當時有意識；張男供詞則與尤男一致，指稱酒店妹能報出自家住址、無酒醉狀況，還是自己下車。

檢方勘驗KTV與酒店妹住處外監視器，發現酒店妹都是自行行走，無需人攙扶或肩扛，加上酒店妹自承，清醒後發現被性侵，連忙叫尤男「快走！」但尤男也是以步行方式離開，無奔跑或快走行為，不符犯行被揭露者的行為，認為無法憑酒店妹單一指述就認定尤男犯行，將尤男不起訴。

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