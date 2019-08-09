嘴巴能脫衣！董男性侵少女要賠錢 人家不要

2019-08-09 06:54

［記者楊政郡／台中報導］16歲少女「小琦」首次與董姓男網友見面，就上他家，在房內雖各玩各的手機，但董男「醉翁之意不在酒」，藉口借手機，拿過「小琦」手機放一旁，對她上下其手，要推也推不開，董男兩腳又疊壓上來，董男用嘴巴就把她的上衣掀掉、還強脫褲子性侵得逞，「小琦」父親堅持不原諒也不和解，說她晚上睡覺還會驚醒、哭，台中地院判董男3年2月徒刑。

判決書指出，董男與「小琦」在去年10月透過網路交友軟體認識，董就邀她外出見面，首次見面董男騎機車就把「小琦」載到他家，小琦也沒反對。

兩人躲進房內，原還是各自玩手機，但董男顯然另有目的，以借用手機為由，拿過「小琦」手機就放一旁，然後趁勢靠近她身體，隔著外衣開始撫摸胸部，上下其手，「小琦」表示拒絕並推開，都不敵男生腕力，被強壓在床上，使用雙腳猛踢，但董男也以雙腳疊壓，用嘴巴咬住衣角將「小琦」上衣掀起，以嘴巴吸乳頭，再強行脫掉褲子性侵得逞。

完全無招架之力，為何女生會致自身於此情境？「小琦」供稱「有用手把他推開，有叫他不要摸，他就整個人壓到床上去，身體壓在身上，把他手揮開叫他不要摸，他的腳壓著我的腳，腳掙脫無效，不讓我反抗」等。

董男坦承犯行，表示願意與對方和解，但「小琦」父親說：「我們不願意與被告談和解。她晚上睡覺還會嚇醒、哭」，有遭受性侵後之創傷症候群。

審酌被告無前科，專科畢業，家中經濟清寒等，判3年2月徒刑，可上訴。

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