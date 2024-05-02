全國首創！出勤不再怕利器 台南救護員獲贈64件防刺割背心

台南市政府消防局與民間材料業者合作推出國內首創的全新「防刺割安全防護背心」，並在去年簽署合作備忘錄。近日有善心人士出資捐贈64件防刺割背心給台南地區8個高級救護隊共64名高級救護隊員使用。（南市消防局提供）

2024/05/02 10:52

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南市政府消防局與民間材料業者合作推出國內首創的全新「防刺割安全防護背心」，並在去年簽署合作備忘錄。近日有善心人士出資捐贈64件防刺割背心給台南地區8個高級救護隊共64名高級救護隊員使用，預計到6月底前會全數發放到8個救護隊、1員1件。

這款「安全防護背心」啟始於南市消防局第六救災救護大隊與南良國際公司在2023年簽署合作備忘錄，利用南良公司提供的耐切割材料製成，能有效阻擋利器對救護員的直接傷害。

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雙方合作後的期間，經過消防局緊急救護科與救護教官團設計改良，加入更優良的功能，使這款防護背心不僅具備防切割、防穿刺功能與良好的反光性能，背後更新增LED警示燈，以在夜間或視線昏暗不明執行勤務時，作為救護員背後的輔助警示；另外增設個人急救裝備的放置空間，為救護員提供全方位的救援工具，讓他們在執勤時能更靈活、有效率。

台南市長黃偉哲與消防局長李明峯都說，這款安全防護背心是市府與消防局對救護員的1項重大投入，背心的多功能設計將為救護員提供周延的保護和支援，讓他們能夠無後顧之憂的自信執行救護勤務。

消防局說，這次社會善心人士捐贈的64件安全防護背心，將先配發至救護勤務量最多的8個高級救護隊使用，後續再視使用狀況精進其功能，以保障救護人員在執勤中得到最佳安全保護。

南市消防局與民間材料業者合作開發防刺割安全防護背心，可提供救護員執勤使用。（南市消防局提供）

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