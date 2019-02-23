《I Believe I Can Fly》著名R&B天王 涉性侵恐遭判70年

2019-02-23 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕以一曲《I Believe I Can Fly》成名的美國節奏藍調（R&B）歌手勞·凱利（R. Kelly），近年因為被爆出性侵、誘拐妙齡女子等醜聞致使生涯走下坡。日前勞·凱利遭警方正式起訴10項性侵罪名，並發出拘捕令，昨晚勞·凱利在律師陪同下到警局投案。

根據外媒報導，現年52歲的R&B歌手勞·凱利自前年開始，陸續被爆出涉嫌性侵、誘拐甚至軟禁妙齡女子成為性奴的醜聞，上週又有疑似他性侵14歲少女的影片被曝光，名聲大受打擊。本月22日，伊利諾州庫克郡（Cook County, Illinois）的檢察官福克斯（Kim Foxx）以性侵罪名要求拘捕勞·凱利，指控他在1998年到2010年這段期間，共性侵了4名女子，其中包括未成年3名！而當晚勞·凱利在律師陪同下現身芝加哥警局投案。

最後，芝加哥警方以10起性侵案件起訴勞·凱利。福克斯表示，性侵罪在美國是二級重罪，一項性侵案件最高就可求刑7年，如果罪名成立，那麼勞·凱利最高將可能被判70年有期徒刑。而昨晚勞·凱利現身芝加哥警局時，不管記者如何逼問是否坦承犯行，勞·凱利一律保持沉默，一旁的律師則全盤否認，還反控這些聲稱受害的女子都是為了錢在說謊。

據悉，早在2008年勞·凱利就曾被控性侵，當時還有一段長約27分鐘的性侵影片作為物證，但影片中出現的13歲受害女子最後沒有出庭作證，使法院陪審團對這宗性侵案件做出「不成立」的裁決。儘管勞·凱利在歌壇貢獻卓越，還曾經獲得葛萊美獎的肯定，但因為近年性侵醜聞纏身，加上今年1月美國電視頻道「LifeTime」首播「R.Kelly倖存者」（Surviving R.Kelly）系列紀錄片，那些聲稱遭到勞·凱利魔爪的受害女子勇敢站出來指控，引發全美轟動，勞·凱利也遭到社會撻伐，甚至去年他原訂在芝加哥伊利諾大學舉辦的演出也因為當地民眾嚴重抗議被迫取消！

以一曲《I Believe I Can Fly》成名的美國R&B歌手勞·凱利被爆性侵、誘拐未成年，昨晚現身芝加哥警局投案。（圖擷取自維基百科）

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