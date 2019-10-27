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駕駛眼前一黑自撞！台中市果菜市場董事長賴溪松身亡

小客車自撞，造成台中市果菜市場董事長賴溪松身亡。（記者歐素美翻攝）

小客車自撞，造成台中市果菜市場董事長賴溪松身亡。（記者歐素美翻攝）

2019-10-27 12:25:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市果菜市場董事長賴溪松昨天下午搭乘賴姓駕駛的小客車，前往和平區拜訪果農，途經東勢區東關路6段525號，賴姓駕駛疑身體不適，沿途撞上電線桿及變電箱，坐在右後座的賴溪松雖繫安全帶，但當場昏迷，經送往東勢農民醫院急仍告不治。

東勢分局指出，這起車禍事故發生在昨天下午3點左右，賴姓駕駛（22歲）開車載賴溪松（65歲）要去拜訪果農，行經東勢東關路6段525號往和平方向時，車子突然失控自撞路旁電線桿及變電箱，賴姓駕駛頭部擦傷，右後座的賴溪松有繫安全帶，胸部有安全帶束痕，當場昏迷，送醫不治。

賴姓駕駛表示，案發時眼前突然變黑，導致視線不良，車子才失控撞上電線桿。當時整個電桿被連根拔起，可見撞擊力道之大，小客車撞了電桿及變電箱後，再撞上電桿才停，車頭幾近全毀。

警方針對賴姓駕駛進行酒測，賴男未酒駕，懷疑賴男可能是疲勞駕駛才導致發生車禍意外。

東勢分局表示，今年已發生7件A1車禍，其中2件皆因身體不適而自摔或自撞，呼籲民眾開車時如突然發覺身體不適，請立即路邊停車稍作休息，切勿勉強駕駛，避免發生危險。

小客車沿路撞電桿及變電箱，路邊一片狼籍。（記者歐素美翻攝）

小客車沿路撞電桿及變電箱，路邊一片狼籍。（記者歐素美翻攝）

變電箱被撞得支離破碎。（記者歐素美翻攝）

變電箱被撞得支離破碎。（記者歐素美翻攝）

電線桿被撞得連根拔起碎裂，可見撞擊力道之大。（記者歐素美翻攝）

電線桿被撞得連根拔起碎裂，可見撞擊力道之大。（記者歐素美翻攝）

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