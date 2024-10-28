「合作」已成往事！斥資8500萬元 台中東信派出所落成啟用

台中市東區東信派出所今天落成啟用。（市警局提供）

2024/10/28 15:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三分局合作派出所因東區人口大幅增加、員警擴編，舊廳舍已不敷需求，經評估地理、治安狀況後併入東區分駐所再重新劃分，重新成立新的「東信派出所」，而總預算金額8500萬元的該所今（28日）舉行落成啟用儀式，市長盧秀燕、各級民意代表及地方仕紳齊聚現場。

台中市東區生活機能成熟加上交通便利，整體發展躍進帶動人口大幅增加，治安、交通狀況日趨繁重，隨著員警數及警用裝備擴編，原位於東區力行路旁國宅大樓內的合作派出所，因廳舍過於老舊且空間不足，已不敷民眾洽公及員警辦公需求，因此有了原合作派出所的遷建計畫。

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而東區旱溪以東區域為9期重劃區，緊臨74號快速道路，民眾報案及事故處理需求顯著增加，經審慎評估周邊地理區位及治、交安狀況，擇定以東區東福公園旁公園用地作為遷建基地，並將原合作派出所併入東區分駐所暨有轄區後再重新劃分，重新成立新的「東信派出所」，並在今日舉行落成啟用典禮。

盧秀燕致詞說，市府自2018年起至2021年逐年編列6千萬元預算興建東信派出所，但因原物料、工資大幅上漲，歷經多次公開招標均流標，後經市府使用平均地權基金增編預算2千萬元，及建設局挹注經費500萬元，以總預算金額8500萬元，才讓東信派出所能順利完成招標，也感謝市府團隊努力及議員們支持。

市警局長李文章表示，該所奠基在「美樂地」東福公園內，東有東信福德祠庇佑，西駐東信派出所守護，共同禦守地方福蔭，未來結合鄰近的東區公所將提供市民更優質、便利的服務，為當地的發展注入新的活水，讓民眾享有更好的生活空間。也希望警察同仁持續展現團隊合作精神，全力以赴執行各項治安、交安任務，提供更優質服務回饋市民。

市警局表示，東信派出所廳舍規劃為地下1層、地上3層之建築物，總樓地板面積計542坪，建物外觀採「和平鴿」意象，逐層退縮、綠美化增加廣場，以人行通道串連公園動線，融入自然景觀，除保有廳舍安全性，並可襯出親民形象，形塑「森林派出所」理念。

市長盧秀燕、各級民代及地方仕紳齊聚剪綵見證。（市警局提供）

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