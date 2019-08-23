房客教房東！包租公砍檳榔種黃金果 轉行「黃金農夫」

2019-08-23 00:20

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣內埔鄉果農涂順元5年前還是機械工廠上班族，直到他回鄉照顧年邁雙親，開始轉行務農種黃金果，受不少消費者靑睞，而會投入黃金果行列，竟是受他的屏東科技大農園生產系學生房客的「指導」，而轉行成為「黃金農夫」。

涂順元並非農業科班出身，還中年轉業，他說，當時離開已工作幾十年的公司，相當不捨，但考量父母親年紀大，家中需要幫忙，因此離職，同時將家中閒置土地拿來蓋學生宿舍出租，沒想到因此讓他踏入黃金果的領域。

涂順元說，他原本也不懂什麼是黃金果，直到遇上就讀屏科大農園生產系的房客拿了些特殊的經濟性熱帶樹苗給他試種，其中也包括黃金果，他一種成功，面積從1.5分開始，透過共同運銷及網路直銷宅配，這兩年收成及獲利都不錯，去年決定再擴大到7分地。

涂順元指出，黃金果果皮呈黃色，果肉有黏稠性及酸酸的口感，共有50多項品種，他園子內種了10多種，主要分夏果及冬果兩季。而他觀察台北拍賣市場2年，黃金果因富含營養成分，近年被視為養生食材，每年都至少有半年時間的價格是在1公斤200元以上，只要管理得當，都有不錯收獲。

涂順元說，他報名屏東農業大學，並到農改場上課，現在以草生栽培方式管理果園，這幾年檳榔價波動大且不穩定，也增加他說服雙親砍除檳榔再繼續擴種黃金果的信心。

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