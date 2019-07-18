夭壽賊年年偷！剪破鐵絲網偷黃金梨 果農睡果園也沒用

2019-07-18 21:19

〔記者湯世名／彰化報導〕每年都偷！彰化縣線西鄉果農王耀寬種植已十多年的黃金梨，自從採收以來，幾乎每年都被偷，他還睡果園防賊，但效果不佳，今年逢盛產期也不例外，日前果園周邊鐵絲網遭宵小剪斷後潛入，偷走許多黃金梨與芒果，王耀寬氣得痛罵竊賊「真害！」和美警分局據報在果園設巡邏箱加強巡邏，嚇阻小偷。

王耀寬指出，這種生長在山區的黃金梨，經過他嫁接成功，在下犁村種植已有十多年，北彰化鮮少有人種植，不料自從有採收以來，幾乎每年果園都會有小偷潛入，後來他乾脆在果園四周架設鐵絲網，而且還與父親輪流睡在果園，準備棍子來防竊，沒想到他們前腳剛走，竊賊後腳就來剪破鐵絲網潛入偷梨子，之前曾向警方報案，但也沒用，令他困擾萬分。

今年王耀寬種植的6分地黃金梨盛產，田間也種有許多芒果，不料他擔心的惡夢再次發生，又有宵小剪斷鐵絲網潛入偷黃金梨、芒果，而且還有許多黃金梨與芒果遭當場啃咬丟棄田間，王耀寬巡視發現「慘狀」，氣得大罵「真害」，向彰化縣議員賴清美求助，並向和美警分局線西分駐所報案。

王耀寬說，黃金梨多汁、甜度高，產期為7、8兩個月，每台斤市價100至120元，與芒果一樣價格看俏，但也因此被宵小盯上，很可能是偷去販賣。

賴清美也指出，盛夏是各類水果盛產季節，但也易引起宵小光顧，南彰化芭樂就常遭竊，如今北彰化也有黃金梨、芒果被偷，果農心血付諸流水，她呼籲除了警方巡邏防竊，農民應相互合作守望相助，以綿密的防護網達到防賊效果。

線西分駐所啟動「護農計畫」，由員警到王耀寬的果園裝設巡邏箱，同時勘查被剪破的鐵絲網。所長劉耀民說，轄區種植果樹的非常少，加上王姓果農的水果產期僅約兩個月，因此他們才會設巡邏箱，在產期間不定時加強巡邏，防止宵小潛入行竊，產期過後即會將巡邏箱撤除。

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