全民運在屏東 連傳2起砸水瓶暴力事件

縣議員陳揚（主席台上）關心全民運暴力事件。（記者羅欣貞攝）

2024/10/28 15:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正在屏東縣舉辦的全民運動會，傳出2起砸保特瓶水瓶暴力風波，其一是運動舞蹈，有選手不滿評分丟保特瓶，砸中一名教練；另一起是跳繩競賽，有家長見有縣市因繩子問題重跳，也要求重新比賽未果，從樓上看往賽場丟了2個水瓶，幸好沒有打到選手。

屏東縣議員陳揚今天（28日）表示，他接獲1名屏縣家長陳情，指出在長治國中跳繩比賽會場，有外縣市家長從2樓看台區丟水瓶到1樓比賽場地，有警員有到場關心，可是做法令人意外，到場問是不是屏東家長丟的，家長說是外縣市家長丟的後，警察就悻悻然離開，沒有問外縣市家長怎麼回事，暴力應是零容忍，全民運就是要保護選手的安全，警察局和教育處應該檢討，不能輕率。

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陳揚表示，他昨天收到的陳情是，有一支外縣市的跳繩隊，在比賽過程中發現繩子越來越長，因為繩子是大會發的，教練趕快跟裁判反映，結果判定重新再跳一次，結果有已經比賽完的外縣市隊伍家長覺得，「為什麼他們可以重跳，我們也要重跳！」，家長非常激動，激動到從看台區往下丟水瓶，會場還有比賽選手正在跳繩，水瓶裡面還有，還丟了2瓶。

其實除了跳繩，還有設在屏大屏商校區的運動舞蹈賽場也傳出選手丟水瓶事件，屏縣府教育處長楊英雪今天（28日）表示，運動舞蹈是專業藝術評斷，當事人對評分結果可能有自己的想法，在情緒管理上沒有那麼好，結果把水瓶丟下來砸到1名教練的腳，教練不予追究。

楊英雪也強調，全民運籌備處每天會就賽事進行中每個場館發生的事件，透過檢討會議了解並檢討，跳繩賽場的員警執行方式，會再跟警衛組確認，當天跳繩器材經裁判長處理確實是判定重賽；相關問題籌備處會透過檢討會議強化相關措施，確保選手安全。

傳出有外縣市家長丟水瓶的全民運跳繩比賽會場。（圖由縣議員陳揚提供）

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