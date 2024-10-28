全民運男子慢壘 王政山拚台南隊4連霸

台南市慢速壘球男子代表隊教練王政山。（記者王姝琇攝）

2024/10/28 05:30

非科班出身的教練 喚回飆車族 30年來成為不少輟學少年人生導師

〔記者王姝琇／台南報導〕全民運動會廿六至卅一日在屏東登場，台南市慢速壘球男子代表隊過去十二屆拿下九冠、三亞，今年要力爭隊史第十座冠軍盃、挑戰四連霸，背後的靈魂人物正是教練王政山。他以慢壘陪伴選手成長，有的曾經是飆車族，甚或險些走上「歹路」，都因王政山的鼓勵接觸慢壘運動，因此成為許多人的人生導師，訓練用的「春風球場」就是以「春風化雨」之意命名。

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代表隊以賽代訓 前12屆拿9冠軍

兩年一屆的全民運動會，台南市慢速壘球男子代表隊廿四年來共拿下九冠、三亞，紀錄堪稱全國之冠。今年廿位選手歷經選拔出線，要與其他廿個縣市代表隊爭冠，七月份起在春風球場展開集訓，並參加桃園菁英盃、三立貨櫃盃、全民運熱身賽，以賽代訓。出賽截至昨日，台南市慢壘男子代表隊以十二比○大勝南投隊晉級；其他項目也傳回捷報，台南市已奪得五金、八銀、十銅。

踏進台南春風球場，王政山回憶道，約莫三十年前正流行飆車，國高中生下課後在校園逗留，為不讓他們受到影響，根本不是學體育的王政山要來幾件二手球具、開口邀約學生們一起打球，期間也拉回不少險些「踏錯步」的輟學學生，球場也因此取名「春風」。慢壘逐漸在社區打響名號，進而延伸到民間企業贊助經費組隊，台南市這樣的「社會球隊」越來越多。

南市有近20個球場 球隊達數百支

提及慢速壘球在台灣的發展，王政山說，慢壘係由棒球延伸而來，全國各縣市積極推廣，台南市可說起步得最早，可回溯至一九七○年代，駐台美軍在台南基地閒暇時組隊打慢壘用來運動兼打發時間，進而延伸成為社區運動，迄今已有五○年歷史，期間在二○○五年達到顛峰，當時無論社區或各級學校、每科系都有組隊或設立慢壘社團。後來受到少子化的影響，總隊數逐漸減少。

王政山指出，台南市目前有將近廿個球場，每個球場以俱樂部或協會方式經營，在台南市成軍的慢壘球隊仍然高達數百支，佔全國比例絕對是數一數二；球員大多來自各行各業的運動愛好者，閒暇時當作休閒運動，但要組成具有實力的社會球隊代表縣市到各地，甚至是前往其他國家參賽就很不容易；選手們要排除家庭、工作等限制因素參與訓練，加上少子化導致球員越來越難找。

球隊需仰賴市府、企業挹注經費

王政山提到，選手們因興趣相聚、為台南市榮譽打拚，其中最資深是連續參加十一屆的「大學長」，如今已經四十五歲，不只球員要有新血，教練團也要一代代傳承，想要永續經營須仰賴企業贊助，也期盼市府對運動項目的重視、挹注經費，才能讓選手們「前線打仗」無後顧之憂。

台南市慢速壘球男子代表隊。 （記者王姝琇攝）

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