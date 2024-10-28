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    自由日日Shoot》喪屍毒駕 害死2警 擬升二級毒品

    新北土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭毒駕女開車拖行，撞護欄不治。 （資料照）

    新北土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭毒駕女開車拖行，撞護欄不治。 （資料照）

    2024/10/28 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕施用含三級毒品「依托咪酯」的「喪屍煙彈」毒駕禍害不淺，今年迄今總計已有兩名員警為此殉職、五名員警受傷，毒駕危害程度不亞於酒駕。警方對喪屍煙彈取締不斷加大力道，但仍流行於年輕族群，法務部廿三日接受立法院備詢，預計將於今年底再次開會，研擬將依托咪酯提升為二級毒品。

    林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，依托咪酯是短期麻痺藥物，藥效快，持續性不長，施用者易忽略其影響，進而駕車上路，導致嚴重事故，甚至奪走人命。

    短期麻痺藥物 藥效快 駕車危害大

    由於電子煙在年輕族群內接受度非常高，而依托咪酯在今年八月以前僅為「四級管制藥品」，不肖業者從國外大量進口，中國的影音平台包含抖音、小紅書上又出現一大堆吸食喪屍煙彈的短影音，於是快速流行。

    七月十三日，新北市三重警分局員警黃瑋震與同事開巡邏車執行巡邏勤務，停等紅燈時遭毒駕男子黃國維撞斃；九月卅日，新北市土城警分局所長劉宗鑫攔檢女毒蟲陳嘉瑩，遭其開車拖行貼撞捷運工地護欄，劉員不幸身亡。兩案均是吸食依托咪酯毒駕造成員警殉職，此外更多執勤員警因此受傷案例，顯見此問題嚴重性。

    刑事局統計，今年一月至十月間，共查獲吸食依托咪酯後毒駕案件二百一十六起，造成八人死亡、卅人受傷，傷亡包含警方兩死五傷。法務部檢察司長郭永發廿三日於立法院備詢表示，依托咪酯危害大，預計十一月底、十二月初將再開會，研議將其提升為二級毒品。

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