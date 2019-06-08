貨出去靠自己！二林三果進軍微風超市

2019-06-08 18:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕不輸進口的！彰化縣二林鎮農特產豐富，尤其盛產火龍果、豐水梨及巨峰葡萄，是吸引消費者重複購買最多的產品，而以販售高檔進口水果聞名微風超市，認同二林水果品質出眾，決定邀請合作，從下週13日起於復興本館、南山館進行4天「二林週」產品展售會，讓貴婦也能一嚐在地鮮甜風味。二林鎮長蔡詩傑表示，沒想到會在最全台最時尚的地方賣水果，將有利提昇彰化西南角農產能見度。

二林鎮曾是釀酒葡萄大本營，20多年前南投酒廠終止契作，全鎮上千公頃的葡萄園頓成廢園，時任二林鎮農會總幹事蔡詩傑，輔導農民轉型，改種火龍果、豐水梨與巨峰葡萄、蕎麥、薏仁等，並在獨有濁水溪黑泥土滋養下，逐漸讓廢棄的果園又復甦起來，不少農民也導入自然農法、草生植栽方式，提高品質與食安，經常成為國內評鑑賽奪獎常客，這次微風集團邀請合作，是二林鎮第一次，二林鎮公所昨日舉辦記者會，跟鄉親宣布這項好消息。

蔡詩傑表示，這次合作是破天荒，從來沒有單一鄉鎮有如此多產品能到微風超市作展售，代表二林水果、農特產產品豐饒且品質兼顧受肯定，最重要的是感謝人人至上協會前理事長林定三居中牽線，現任工研院顧問的林定三，是唯一擁有日本食米鑑定士的台灣人，更曾獲日本首相安倍晉三頒發日本食品海外推廣貢獻獎，有他的肯定與認同，就是對二林農產品品質一大保證。

蔡詩傑說，微風超市專賣日本進口水果，幾乎都是高單價，因為品質好，貴婦採購也不手軟，雖然二林水果價格便宜很多，但是品質完全不怕PK，因為好吃水果唯一秘訣就是新鮮，希望透過這次展售，把二林農產推展到都會區，為農民擴展更多通路。

二林鎮公所指出，展售會開幕首日還有二林書法、國畫老師現場揮毫，買水果送書畫的活動，讓農產展售會更添一份書香氣息，另外有到微風打卡二重送，可獲得二林水果、農產品，或領取二林美食小吃優惠卷。

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