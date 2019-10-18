周玉蔻爆馬英九的基金會擁10億挨告 最高法院判決結果出爐
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2019-10-18 11:18

〔記者吳政峰／台北報導〕資深媒體人周玉蔻2015年在電視台談話性節目中，大爆前總統馬英九所捐助的「新台灣人文教基金會」坐擁近10億元，金流可疑，基金會因此提起侵害名譽權的民事損害賠償告訴，最高法院日前做出終局裁判，判周玉蔻應在自由時報、蘋果日報刊登澄清啟事，這部分確定；至於是否應在美麗島電子報上澄清，則發回高院更審。

馬英九參選1999年的台北市長選舉時獲得不少補助款，其中1000萬元被他拿來成立新台灣人基金會，周玉蔻2015年元月間上電視談話性節目開講時，驚爆傳言該基金會所擁有的基金接近10億元，質疑資金來源與流向可議，呼籲基金會公開歷年收支供社會檢驗。

但法官認為，周玉蔻的言論影射基金會「所擁有之基金目前接近10億元」、「基金來源係來自於下落不明之選舉補助款、不名譽企業捐贈」、「將基金會款項，用以支付馬英九總統選舉廣告費」，已屬對於某特定事實之敘述，並非單純發表評論。

雖然周玉蔻強調言論是基於公共利益所做的評論，並供出消息來源為美麗島電子報董事長吳子嘉，事後也有向前台北市議員徐佳菁求證，惟法官認為此事攸關基金會的社會評價，足以影響名譽，周玉蔻上電視轉述消息前，應該盡合理查證義務。

法官指出，經查基金會2014年基金為2294萬8116元，與10億元相去甚遠，且周玉蔻的消息來源屬於刻意偏向對基金會持負面評價之人，周卻未查證，在無相當理由確信為真實的情況下就發表言論，造成網友對基金會產生負面評論，難認無過失。

  • 資深媒體人周玉蔻爆出前總統馬英九捐助的新台灣人文教基金會坐擁10億元，被判登報澄清。（資料照）

    資深媒體人周玉蔻爆出前總統馬英九捐助的新台灣人文教基金會坐擁10億元，被判登報澄清。（資料照）

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