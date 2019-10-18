周玉蔻爆馬英九的基金會擁10億挨告 最高法院判決結果出爐

2019-10-18 11:18

〔記者吳政峰／台北報導〕資深媒體人周玉蔻2015年在電視台談話性節目中，大爆前總統馬英九所捐助的「新台灣人文教基金會」坐擁近10億元，金流可疑，基金會因此提起侵害名譽權的民事損害賠償告訴，最高法院日前做出終局裁判，判周玉蔻應在自由時報、蘋果日報刊登澄清啟事，這部分確定；至於是否應在美麗島電子報上澄清，則發回高院更審。

馬英九參選1999年的台北市長選舉時獲得不少補助款，其中1000萬元被他拿來成立新台灣人基金會，周玉蔻2015年元月間上電視談話性節目開講時，驚爆傳言該基金會所擁有的基金接近10億元，質疑資金來源與流向可議，呼籲基金會公開歷年收支供社會檢驗。

但法官認為，周玉蔻的言論影射基金會「所擁有之基金目前接近10億元」、「基金來源係來自於下落不明之選舉補助款、不名譽企業捐贈」、「將基金會款項，用以支付馬英九總統選舉廣告費」，已屬對於某特定事實之敘述，並非單純發表評論。

雖然周玉蔻強調言論是基於公共利益所做的評論，並供出消息來源為美麗島電子報董事長吳子嘉，事後也有向前台北市議員徐佳菁求證，惟法官認為此事攸關基金會的社會評價，足以影響名譽，周玉蔻上電視轉述消息前，應該盡合理查證義務。

法官指出，經查基金會2014年基金為2294萬8116元，與10億元相去甚遠，且周玉蔻的消息來源屬於刻意偏向對基金會持負面評價之人，周卻未查證，在無相當理由確信為真實的情況下就發表言論，造成網友對基金會產生負面評論，難認無過失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法