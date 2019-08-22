高三180公分僅65公斤…林右昌考慮和這2人創「減肥營」

2019-08-22 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長林右昌近日被爆出年輕時的「小鮮肉」帥照，眼尖的網友發現酷似日本女星新垣結衣前男友三浦春馬，一時引起網友們暴動，使他下定決心要認真減肥，並向民眾喊話給他3個月時間。林右昌今日再表示，真的要花3個月努力減重，也可以和桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安討論舉辦「民進黨減肥營」。

林右昌今日接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」訪問，表示年輕相片為胞妹林宛姿貼出來的，且當時高三時「超瘦」，身高180公分體重卻僅65公斤，主持人周玉蔻質疑連65公斤都不到，笑說「哪有這麼胖的？」

周玉蔻問及，許多民眾表示是「政治」把林右昌害成現在這樣，被討論身材是否有備感壓力？林右昌表示，感覺被出賣、且受寵若驚，因自己本非喜歡被討論的人。他提及，與其說是「政治迫害」，不如說是太太害的，因為廚藝太好，婚後幸福肥。

在林右昌年輕模樣曝光後，鄭文燦和潘孟安也隨即跟上，潘孟安還放出「彈吉他」真理褲帥照。對此，周玉蔻問，是否有考慮與2人一起減肥，並問民進黨是否有意舉辦「帥哥呼喚大會」，甚至是「民進黨減肥營」，林右昌則尷尬笑說「可以與2人討論一下」。

但林右昌也表示，目前辦公室很自律，每個人都再努力減肥、減重，保證3個月內一定會瘦下來，且也與太太討論是否自帶便當，吃得健康。

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