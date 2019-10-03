指郭台銘「三億男」事件 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:42

〔記者張文川／台北報導〕媒體人周玉蔻4年前公開質疑鴻海集團創辦人郭台銘捐3億給國民黨台北市長參選人連勝文，郭台銘認為她所述不實，提告求償千萬元；一、二審都認為周玉蔻轉述說法之前，未先進一步查證，應負侵權責任，判她須賠償200萬元，並登報道歉；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

2015年1月，台北市長柯文哲接受電視台訪問，提及市長選舉期間，他想拜會「某企業家」，對方不願會面，並稱該企業家拿3億元給他的競爭對手；周玉蔻事後點名郭台銘就是「3億男」，郭認為周所言不實，提告向她求償1000萬，並要求登報道歉。

郭台銘還曾經為了此案，在雙手手掌寫下「忍」字出庭，強調「頭可斷、血可流」也要為名譽而戰，周則反嗆郭「敬酒不吃，吃罰酒」。

一審台北地院曾傳喚柯文哲、立委柯建銘、郭台銘作證。柯文哲證稱，是柯建銘告訴他，捐3億給連勝文的人是郭台銘；柯建銘則說自己從沒這樣說，是柯文哲記錯；郭台銘則說他沒捐3億元給連勝文，是在郝龍斌擔任市長期間，捐錢給台北市政府參加世界博覽會。

一審判周玉蔻應賠200萬元，並在7家報紙頭版刊登半版道歉聲明，二審仍判周敗訴，金額不變，但道歉聲明縮減為4家平面報社與一家網媒首頁。

最高法院認為，周玉蔻聽聞柯文哲的轉述，卻未對消息的直接來源柯建銘進行合理查證，就傳述、指責郭台銘是「三億男」，導致郭台銘的社會評價受到貶抑，侵害郭的名譽權，應負侵權賠償責任，二審判決並無違誤法令，因此駁回周玉蔻上訴確定。

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