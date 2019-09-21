解答蔡英文博士論文四大質疑 汪浩：他們不懂英國制度

2019-09-21 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統的博士論文問題持續被藍營炒作，針對蔡總統論文的真偽疑雲，畢業於英國牛津大學（University of Oxford）的作家汪浩，昨日（20）不僅在「辣新聞」節目上解析了蔡總統博論的四大問題，汪浩還表示，「他們不懂英國制度」。

根據汪浩臉書指出，他以自身求學經驗來解答四個疑點，針對蔡英文總統從大學至博士畢業，汪浩指出，「我1988年7月北京大學本科畢業，1988年10月到牛津，1992年5月通過博士論文答辯，1992年10月參加學位典禮；蔡英文1978年夏台大畢業，1980年夏康乃爾大學碩士，1984年夏倫頓政經學院博士。我本科畢業到博士畢業花了4年，她花了6年，沒我快呀！」

據傳蔡總統的指導教授埃利奧特（Michael Elliot），遭質疑其年紀與職位可能不足以指導博士論文，汪浩對此直接指出，「埃利奧特當時是LSE的講師，當年英國大學，一個系只有一個教授，一個副教授，其他都是講師，都可以指導博士論文。當年，英國講師當一輩子講師，沒有升為教授的司空見慣」。

至於蔡英文總統就讀倫敦政經學院，卻沒有繳滿4年學費的問題，汪浩對此指出，「按牛津的規定，博士生只要繳3年全學費，接下來每年只要繳一點點註冊費就可，所以我4年拿到學位，但只繳了3年學費；LSE的規定可能類似，英國的博士學位不需要上課修學分，就是專心研究，很多外籍生因需回國，向指導老師說一聲，就可以回國慢慢寫論文，也不用繳學費，最後完成了回英國口試」。

此外，蔡英文總統的博論上出現手寫的痕跡，汪浩表示，「1980年的論文都是人手打字的，幾百頁的論文有打錯很正常，當時複印很貴，應該不會做很多副本。我的論文上也沒有導師簽名，我的論文我負責，為什麼需要導師簽名？」

最後，針對倫敦大學圖書館曾遺失蔡總統繳交的論文，汪浩則指出，「在牛津，口試通過後，我繳了博士論文給大學圖書館，但沒有繳給學院圖書館。好像當年倫頓（敦）大學規定類似，蔡英文繳給了倫大圖書館但被搞丟了，她從沒給過LSE圖書館，最近才給了LSE一分複印件」；汪還表示，「當年牛津的學位證書是人工手寫的，所以要專門付錢訂制，並不是學位典禮時大學自動發的。不知道倫大的規定是什麼？」

汪浩於昨晚參加政論節目時，已針對蔡英文總統的論文做出分析，今日又於臉書上貼出，汪打趣地表示，「借這個機會，講些當年的老皇歷，順便自我吹噓一下」。

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