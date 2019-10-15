外送再釀1死！Lalamove外送員撞死違規穿越路口老翁

2019-10-15 11:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內近日先後發生2名美食平台外送員車禍身亡案件，但昨日晚間卻發生外送員撞死違規穿越馬路老翁的事故。Lalamove一名周姓外送員，騎車行經台北市民生西路時，因閃避不及，撞上違規穿越馬路的74歲羅姓老翁，造成對方傷重不治，周姓外送員訊後被依業務過失致死罪送辦。

據了解，從10日開始，先是桃園有名foodpanda外送員與小貨車擦撞，造成外送員不幸身亡，昨日北市士林又有名Uber Eat外送員遭小客車追撞後彈飛身亡，再上昨日晚間北市中山區發生的不幸意外，這已是5天內發生第3起外送員的車禍意外。

在Lalamove從事外送的30歲周男，14日晚間9時左右，在新北市三重區送完貨，騎車準備回到台北市林森北路待命接單，不料行經在民生西路3巷口，撞上違規穿越馬路的羅翁，對方雖經送醫搶救，但因頭部受到重擊，造成顱內出血，搶救約1小時後宣告不治。

警方案發後立即針對周男進行酒測鑑驗，對方並無酒精反應，並無酒駕之嫌。

警訊中，周男供說，當時因前方有公車要靠站，前方視線被阻擋，當羅翁從對面巷子走出時穿越馬路時，他前方有兩輛機車及時發現閃過對方，但他已經來不及反應，結果直接撞上。

轄管中山分局交通分隊經調閱街頭監視畫面查證，發現羅翁確是違規穿越路口，且當時有多輛汽機車發現作閃避動作，但周員卻沒有減速，訊後將其依業務過失致死罪送辦。

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