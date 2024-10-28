最後身影曝！台中18歲BMW男無照釀禍 死者出門10分鐘遇橫禍

葉男昨行經附近土地公廟時，監視器也拍下最後身影。（民眾提供）

2024/10/28 09:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲白姓男子27日上午無照駕駛BMW轎車，撞死行人後逃逸，逃竄期間又自撞路口電箱，當場落網；因死者身上無任何證件，一度查不出身分，經警方訪查確認是住在附近的70歲葉男，當天才剛出門10分鐘就遇死劫；檢方複訊後，認白嫌涉犯過失致死等罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，尚未裁定。

經查，肇事駕駛是18歲的白姓男子，昨上午9時5分無照駕駛家人租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷時直接撞飛一名男性行人，行人騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，未料白男不但未停車查看，竟還直接輾壓過行人後加速逃逸，導致行人經送醫搶救仍因傷重宣告不治。

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而白男逃竄於15分鐘後，也就是9時20分在太原路與環中東路自撞路口電箱，警方方獲報到場，比對車牌發現，2起事故均為同輛車肇事，而白男則呆坐駕駛座上，當場遭到逮捕，至於死者因身上沒有任何證件，一度查不到身分，經訪查才確認是住在事發地點附近的70歲葉男。

據了解，葉男是退休公務員，平時都跟妻子一同外出散步，昨天獨自行經附近土地公廟時，監視器也拍下葉男最後身影，家人也想到他才出門10分鐘，竟在最熟悉的散步路線遇飛來橫禍，而針對該起惡行重大肇逃案，警方從速從嚴究辦，查出白男雖已成年但無駕照，雖無酒精濃度車內也沒有查獲毒品等違禁品，仍對白採尿送驗，釐清白當時是否有造成不能安全駕駛的原因。

警方昨晚詢後將全案依過失致死、肇事逃逸罪送辦，檢方複訊後認白嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，尚未裁定。

警方昨晚將白男移送台中地檢署，檢方向法院聲請羈押，尚未裁定。（記者許國楨攝）

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