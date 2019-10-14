外送車禍又1人！ 女送餐員和小貨車相撞 手臂鈍傷

2019-10-14 21:09

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕美食外送平台Foodpanda、Uber Eats在嘉市上線，外送員為送餐搶快，車禍頻傳，一名21歲游姓女子今天下午1點半左右騎機車外送時，在嘉義縣宣信街口，與一台小貨車相撞，游女連人帶車倒地，救護人員獲報到場，游女手臂有鈍傷，經清洗傷口、簡易包紮後，送往醫院救治，車禍原因待警方調查。

嘉義市消防局第二消防分隊救護人員到場，看到游姓女外送員人、車均倒在地上，經評估傷勢，游女主訴右側肢體疼痛，不過沒有明顯外傷，經使用長背板搬運到醫院急救。

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