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    神明金牌、銀幣也敢偷！ 警方鎖定女竊賊追緝

    竹南中港慈裕宮中壇元帥神尊所配的爐主金牌被竊。 （圖由民眾提供）

    竹南中港慈裕宮中壇元帥神尊所配的爐主金牌被竊。 （圖由民眾提供）

    2024/10/28 09:11

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南、頭份地區，近日發生多起宮廟、神壇的神明金牌、銀幣遭竊情形，被害宮廟調閱監視器影像，發現為同一名女竊賊所為，PO網呼籲大家注意。對此，竹南警分局表示，已鎖定該女性犯嫌身分，正循線查緝到案說明。

    被害宮廟之一的蕃社林王太子宮人員，昨（27）日於「竹南大小事」等地方臉書社團發文指出，「竹南、頭份各宮廟宇、壇，要注意此女竊賊，近日已於竹南中港慈裕宮、蕃社林王太子宮偷竊，神尊上的金牌！還會亂動宮內的物品！」並附上監視器影像，引發網友討論，並譴責「神明也敢偷」。

    蕃社林王太子宮人員指出，目前除已知蕃社林王太子宮玄天上帝所戴的銀幣於昨天被竊，中港慈裕宮中壇元帥神尊所配的爐主金牌也於12日被竊。

    竹南警分局今（28）日表示，分局中港海口派出所昨（27）日下午4點許接獲民眾報案，稱宮廟內財物遭竊，請警方協助，員警獲報後立即到場。經了解，蕃社林王太子宮人員於昨天中午12點許，發現神壇上銀幣遺失，經調閱監視器影像後，已初步鎖定該女性犯嫌身分，正循線查緝到案說明。

    竹南蕃社林王太子宮玄天上帝所戴的銀幣被竊。 （圖由民眾提供）

    竹南蕃社林王太子宮玄天上帝所戴的銀幣被竊。 （圖由民眾提供）

    警方鎖定涉案女竊賊，循線追緝。（圖由民眾提供）

    警方鎖定涉案女竊賊，循線追緝。（圖由民眾提供）

    涉案女竊賊入廟內行竊。（圖由民眾提供）

    涉案女竊賊入廟內行竊。（圖由民眾提供）

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