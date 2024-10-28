遊艇涉嫌走私800公斤毒品 檢方上訴聲請沒收獲准

「水瓶星1號」遊艇涉嫌走私8百多公斤品愷他命，被高雄高分院裁定沒收。（資料照）

2024/10/28 09:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的遊艇涉嫌走私800多公斤愷他命案，被告沈煒宸等4人，被判處7年至12年半不等徒刑，但檢方不滿遊艇未被沒收上訴，高等法院高雄分院裁定沒收「水瓶星1號」遊艇。

據了解，2022年5、6月，被告沈煒宸自屏東縣搭乘船隻出海後，再改搭乘中國人士所駕駛「AQUARIUS1（水瓶星1號）」遊艇，約2、3日駛至東引島外海。

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大陸居民陸齊勇、郭亦原、周思快等人，經綽號「陳哥」招募，約定以每月薪資人民幣3萬元出海工作，並由「陳哥」駕船載送至東引島外海登上該遊艇，陸等3人分別擔任船長、輪機長、廚師等工作。

同年11月18日晚上，沈煒宸等4人將遊艇駛往泰國灣附近海域，自某船舶接運38袋共842.2公斤第3級毒品愷他命後返台，於同月25日下午，在茄萣西方20海浬附近被警方查獲。

高雄高分院依違反毒品危害條例，判處沈男徒刑8年2月、周男徒刑11年6月、郭男徒刑7年，陸男則處徒刑12年6月。

此外，地院依遊艇並非沈等人所有，未裁定沒收，雄檢不服上訴，高雄高分院認為遊艇雖登記第3人所有，但實際由沈等人共同長期管領使用，並用於運輸毒品，成為犯罪工具，裁定沒收，仍可抗告。

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