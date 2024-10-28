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    台中退休工程師遭騙百萬 竟又賣房貸款損失1470萬元

    大甲警方將詐騙車手移送偵辦。（圖由警方提供）

    大甲警方將詐騙車手移送偵辦。（圖由警方提供）

    2024/10/28 09:26

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區1名6旬林姓退休工程師，近年遭詐騙集團以假投資為由詐騙多次，有次警方還追回100萬元，但林男仍選擇遭詐騙集團話術所騙，賣掉1間房子，另1間房子貸款投資，男子近日陷入詐騙集團設下的「假投資」圈套，損失高達1470萬元。林男由弟弟陪同報案，配合警方偵辦，成功逮捕1名女性車手，但逾千萬積蓄恐難追回。

    警方調查，林男是科技業退休，誤觸網路詐騙，詐騙集團利用虛假投資計畫，誘騙林男投入大量資金，並以高額回報為誘餌，不斷哄騙繼續追加投資。然而。該詐騙集團手法非常狡猾，透過假冒投資專家的名義，精心設計了看似合法的投資方案，並持續擴大其騙局範圍，讓林男信以為真，還賣掉1間房子，另1間貸款砸錢投資。由於林男多次遭騙，卻又選擇相信詐騙成員，讓警方直搖頭。

    詐團成功騙取1470萬元後，仍試圖進一步行騙，最終露出馬腳。林男驚覺遭詐後報警，大甲分局立即成立專案小組展開深入調查，掌握了詐騙集團的運作模式，同時不甘受害的林男也表示願意配合警方偵辦，遂佯稱再加碼100萬，詐騙犯嫌見獵心喜同意赴約取款。日前警方部署便衣警力於現場埋伏，並成功逮捕1名43歲女性車手（有詐欺及洗錢防制法前科），現場查扣偽造「路博邁證券投信有限公司」的交割憑證、工作證、手機等相關詐欺所用證物。女車手負責為詐騙集團收取不法所得，並進行複雜的資金洗錢操作，以掩蓋其來源。

    女性車手因另涉嫌多起詐欺案件，且還有其他共犯未到案，大甲分局已將犯嫌依涉嫌詐欺罪移送偵辦，並建請聲請羈押，同時透過數位鑑識分析追溯詐騙集團上游成員，持續蒐集犯罪事證以瓦解詐騙集團的組織。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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