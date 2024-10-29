「康芮」凌晨升為中颱！ 週四週五影響台灣最明顯

康芮颱風來勢洶洶。（圖擷取自中央氣象署）

2024/10/29 06:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（29）日持續受到東北季風影響，北台灣降雨明顯。第21號颱風「康芮」已在今日凌晨兩點增強為中度颱風，週三外圍環流就會影響北部及東半部地區，預計週四週五影響台灣最為明顯。

今日北台灣為陰天局部短暫雨的天氣，大台北周圍及東北部地區降雨會較為明顯、持續，雨勢方面也較大，部分地區已累積較多雨量。氣象署今日凌晨4點15分針對4縣市發布豪雨特報，豪雨特報示警範圍包括宜蘭縣﹑台北市山區，大雨特報範圍則是基隆市、台北市平地以及新北市。

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在花蓮及台東部分，今日雲量也偏多，並有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴；中南部清晨有零星短暫雨，午後有局部短暫陣雨，雨區偏向山區及近山區平地。

各地溫度方面，桃園以北及宜蘭、馬祖天氣偏涼，整天氣溫約21至24度，其他地區白天溫暖，早晚偏涼，高溫約26至30度，低溫則在22至24度。今日空氣品質部份，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（29日）受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部、宜蘭22至24度，花東24至29度，中南部22至31度；北部及東北部地區有局部短暫雨，大台北及東北部地區有可能出現較大雨勢，東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三（30日）受到東北季風及21號颱風「康芮」的外圍環流影響，迎風面降雨增加，雨勢越晚越明顯。北部及東北部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區並有機會出現局部大雨。北部、宜蘭22至24度，花東24至30度，中南部22至31度。

週四（31日）、週五（11月1日）受到東北季風及颱風「康芮」外圍環流影響，北部、東半部、南部地區及中部山區都有可能出現大雨或豪雨，尤其東半部雨勢最為持續且明顯，有機會出現局部豪雨等級以上的降雨。北部、宜蘭23至29度，花東24至30度，中南部24至29度。

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 24 23 ~ 29 24 ~ 31 24 ~ 28

氣象署今凌晨發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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