400萬徵一日情人？女子上當陪睡還損失14萬

2019-10-08 18:24

〔記者王定傳／新北報導〕人財兩失！男子郭宏偉向女網友小美（化名）謊稱其老闆徵求一日情人，陪吃飯、逛街及發生性行為，有400萬酬勞，再一人分飾2角，扮演老闆與小美啪啪後，以「先給我15萬贈與稅」才能拿酬勞，向小美詐得14萬餘元，東窗事發後又恐嚇要散佈小美露點照，新北地院審理後依詐欺等罪，判郭男1年1個月徒刑，其中3個月得易科罰金。

檢警調查，郭男於2015年間在尋夢園聊天室結識小美，隨即謊稱其老闆徵求一日情人，若願意陪吃飯、逛街及發生性行為，可獲得400萬酬勞，同年3月14日，再一人分飾演兩角，假扮成「老闆」與小美碰面，謊稱：「政府會扣贈與稅」，要求小美先給他15萬贈與稅。

小美受騙上當，除了與郭男前往新北市板橋區某旅社發生性行為，並交付14萬5000元現金，雖拿到一張400萬本票，但事後持本票前往銀行兌領，才發現本票上所記載身分證字號與地址根本不實。

之後，郭男不斷編織各種藉口拖延還款日期，一再宣稱將立即還款，卻不斷食言，甚至辱罵小美：「我他媽X你一次好像我欠你一輩子一樣」，小美無奈僅要求返還14萬5000元即可，郭男竟傳訊恐嚇若持續催討，將散佈她應徵一日情人時所交付的私密處露點照片。

郭男辯稱從網路小廣告向小美借款15萬，又被逼迫簽下本票，絕無發生性行為及恐嚇。合議庭並不採信且查出郭男在網路聊天室，多次以類似手法詐欺多名女網友財物，這次經多次通緝才到案，又飾詞狡辯，誤導偵審方向，未提出具體賠償方案，因此做出上述判決。

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