騙老人買靈骨塔獲利1.2億 詐團爽開賓士、保時捷享樂

2019-10-03 20:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓男子（在押）2017年起經營販售靈骨塔事業集團，先取得不肖靈骨塔業者流出的被害長者個資後，集團再提供教戰手則，由各業務人員模擬劇本、扮演葬儀社老闆等不同角色，吹噓有金主有意以高價購買靈骨塔，但須搭配塔位等殯葬產品收購，誘被害人再投資購買，詐騙得手1億2820萬餘元，用來買拉風名車，新北地檢署今依組織犯罪條例的詐欺取財等罪嫌起訴林男及集團成員共12人。

起訴指出，林男先從不肖靈骨塔業者取得被害人個資後，再由集團成員分別扮演資產仲介業務、板橋殯葬協會人員、葬儀社老闆、專案金主、板橋殯葬同業公會人員等角色，致電被害人，佯稱受委託採購，將以高價購買大量的塔位、骨灰罈殯葬產品，但須搭配塔位、塔位牌、骨灰罈內需有內膽內刻經文等配套，被害人僅需出資購買部份數量殯葬產品，即可湊成專案所需數量，致使被害人信以為真，委請集團成員代購塔位等。

林男從詐得金額抽取2成報酬，其他集團成員分3成，剩餘5成維持公司營運，集團成員將被害人的積蓄榨乾後，再以「骨灰罈規格不符、品質有瑕疵」、「合資葬儀社老闆、金主抽手」、「骨灰罈未到貨拖延太久，遭板橋殯葬協會退件」等由，謊稱專案採購破局，並以業務人員經驗不足、生病住院等由拖延，致使被害人誤以為是運氣不佳投資失利，後來有15名被害人出面提告，其中一名被害人最慘，被騙走7千多萬元。

檢警今年6月進行搜索約談，查扣集團成員等人所有的賓士汽車（C300AMG二輛、C200一輛）3輛、保時捷（MACAN）1輛、BMW（5GT）1輛及現金17萬元。

林男坦承犯行，集團成員也都認罪，檢方依查扣物品目錄表、客戶腳本、殯葬同業公會特殊專案申請單等證據，認定集團犯行，起訴集團12人。

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